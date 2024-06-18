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美股最錢線／科技「7巨頭」創新高 消費下降是隱患

財經新聞組／綜合報導

美股近日連創新高，主要功臣還是科技「七巨頭」。但高盛指出，雖然美股一直在創新高，但美國經濟成長預期過於樂觀，其中最容易忽略的是中低端消費者的財務惡化及消費下降。

在AI及大型科技股的推動下，史坦普500指數上周上漲1.6%，再創紀錄新高。而主要的功臣還是科技「七巨頭」，像是蘋果上周就漲近10%。

高盛指出，史指再次回到「超買」區域。從流動性的角度來看，投資人持續對「七巨頭」這類大型科技股保持旺盛需求，上周淨買進金額高達85億元。同時，小型股指數羅素2000的疲軟，持續引發投資人對經濟成長放緩的擔憂。

高盛指出，雖然美股一直在創新高，但美國經濟成長預期過於樂觀，其中最容易忽略的是中低端消費者的財務惡化及消費下降。雖然通膨正在緩解，但物價水平對消費者仍然具有挑戰性。

高盛的論點主要原因如下：1、年初增加的稅收預扣和資本利得稅提高了實際稅率，導致消費者可支配收入減少；2、退稅金額實際減少；3、第1季通膨的上行意外地增加了支出，並可能降低消費者信心。

高盛消費者分析師麥克夏恩(Kate McShane)認為，中等收入消費者相對於其他人口群體面臨的壓力最大，預計其可支配現金流增幅為1.6%，因為更高的財務支出和房屋增值較少，抑制了這個群體的現金流入。

消費者消費能力和意願的下降，也傳導至美股上。尤其是許多美國大型消費公司在第1季財報中都提到消費者活動下滑的影響，例如麥當勞第1季每股獲利不如預期，因為消費者在花錢方面變得更加挑剔。而可口可樂也發現，低收入消費者更轉向更具性價比的消費選擇。

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