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AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

編譯季晶晶／綜合外電
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

半導體、個人電腦和手機行業至少這半年都在嘗試，要把更多的AI運算從雲端推向邊緣裝置。

造成這股趨勢的原因很多，重點在於邊緣運算比雲端便宜，而且支持者聲稱邊緣的AI運算更快、更個性化、更私密，也更節能。

戴爾、惠普、聯想和其他硬體公司都推出AI驅動的PC。蘋果公司最近披露AI戰略， 一個重要組成部分包括在iPhone、iPad和Mac上運行一些AI工作負載。三星Galaxy系列已推出首支主打AI的智慧手機。

美銀全球研究（BofA Global Research）半導體分析師Vivek Arya周一發布一份研究報告， 分析邊緣趨勢對晶片業的影響，並提出兩個明顯的受益者：處理器和記憶體。

Arya指出，現在為時尚早，目前為止，個人電腦或手機上還沒有必備的AI應用，但硬體公司顯然將繼續努力，試圖激發消費者對AI的興趣。以鼓勵人們儘早更新設備。

因此，Arya再次建議買進晶片設計公司安謀（Arm Holdings）和美光（Micron Technology）。他並調高兩者目標價，安謀由150調到180美元，美光由144到170美元。

Arya說，微軟體AI PC的願景表明，硬體需至少能處理每秒40兆次運算操作，也就是算力要達到40 TOPS以上。他認為具備這種算力的個人電腦在2026年的市占率應有26%，明年是9%，今年為3%。到2028年，所有賣出的個人電腦裡，將有半數以上具備此一處理能力。

智慧手機的發展趨勢也差不多。新的蘋果Apple Intelligence AI功能將只支持iPhone 15 Pro和Pro Max機型，僅為裝機量的5%。

Arya說，目前能達到40 TOPS以上的PC處理器主要有三種：高通驍龍X Elite、英特爾的Lunar Lake和超微（AMD）的Strix Point。高通的晶片基於安謀的設計，英特爾和AMD則使用傳統x86架構的變體。

他認為，安謀將因兩大關鍵獲益：一是獲授權許可者會轉到專利費更高的最新版處理器設計；二是安謀的PC處理器市占率將超過英特爾和AMD。這似乎也將提振高通的前景。但Arya似未正式負責追蹤這支股票。蘋果的專有處理器也依賴基於安謀架構的設計。

與此同時，Arya指出，AI PC和智慧手機比舊式設備需要更多的DRAM。美光不僅將受惠於此，還能從雲端運算提供商對記憶體不斷升溫的需求中獲益。特別是，AI資料中心對高帶寬記憶體（HBM）的需求也日益成長。

AI 安謀 雲端

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