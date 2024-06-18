開拓重工俄國資產全遭轉移

根據俄羅斯 公司備案文件顯示，美國機械製造商開拓重工(Caterpillar)的前俄羅斯資產已轉移至亞美尼亞投資 基金Balchug Capital旗下的一家公司。開拓重工於2022年2月莫斯科入侵烏克蘭後暫停其俄羅斯廠的運作。俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)於2023年11月批准一家名為PSK-New Solutions的公司收購Caterpillar Tosno和Caterpillar Financial 100%的註冊資本，作為對西方制裁的回應。根據公司備案文件，資產轉讓已於6月14日完成。

Webtoon將IPO 估值26.7億

線上漫畫平台Webtoon Entertainment表示其美國首次公開募股(IPO)的目標估值高達26.7億元。該公司由南韓科技巨頭Naver持有多數股權，計劃發行1500萬股股票、每股18至21元，籌集3.15億元。隨著人們對美國經濟軟著陸的押注不斷增加，總部位於加州洛杉磯的Webtoon加入眾多公司的行列，希望抓住投資人對股市上市的興趣提高的機會。Webtoon主要迎合Z世代和千禧世代用戶，經營一個網路漫畫和小說庫，提供多種類型的數千種圖書，包括奇幻、浪漫和科幻小說。

Starboard Value持股Autodesk

激進投資客Starboard Value披露其持有超過5億元的Autodesk股份，並表示正在起訴這家設計軟體製造商，要求延後其年度會議，因為最近的會計調查導致該公司股價暴跌。Starboard 表示，它對Autodesk的營運、治理和對投資者的責任表示「嚴重擔憂」。該公司將向德拉瓦州衡平法院提起訴訟，尋求順延原定7月16日舉行的年度會議，並重新開放公司董事提名窗口。

財部IRS封閉500億稅收漏洞

美國財政部和國稅局 (IRS)將封閉大型、複雜的合作夥伴關係所利用的稅收漏洞。估計這項行動將在10年內增加500億元的新稅收。財政部表示，國稅局將不再允許合夥企業將稅務義務轉移給關聯方或不同的法人實體，以最大限度地減少稅收減免並最大限度地減少責任。關於這個主題的最新指導意見與美國國稅局加強執法行動相一致，以加強審查大型、複雜合作夥伴關係的計畫，而且獲得國會於2022年批准在10年內提供約600億元的資金支持。