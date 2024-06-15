我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

蘋果結盟OpenAI 與谷歌「亦敵亦友」關係更複雜

財經新聞組／綜合報導
蘋果聯手OpenAI，可能衝擊與谷歌的合作關係。（路透）
蘋果聯手OpenAI，可能衝擊與谷歌的合作關係。（路透）

在蘋果公司公布人工智慧(AI)計畫後，蘋果和谷歌這對亦敵亦友的關係變得更加複雜。

這是因為雙方在搜尋和線上廣告方面是合作夥伴；但隨著AI改變人們在網路上尋找資訊的方式，這項遭到反壟斷調查的合作關係，將讓谷歌在搜尋引擎市場主導地位面臨新的壓力。

20多年來，蘋果一直將谷歌作為其Safari瀏覽器中的預設搜尋引擎。蘋果將龐大用戶群流量引導至谷歌的搜尋業務。交換條件是谷歌每年向iPhone製造商支付約180億元。

但讓投資人高興的是，蘋果與OpenAI合作，將ChatGPT導入iPhone。這是追趕全力投入AI的大膽努力之一。今年底iPhone用戶就可以免費使用聊天機器人，與Siri和其他應用程式結合，讓人們能夠存取知識庫，並為OpenAI提供進入主流AI技術的入場券。

蘋果的iPhone配備功能日益增強的ChatGPT版本，將減少使用谷歌搜尋的需要。如果大量用戶開始主要透過Siri而不是搜尋欄與網路進行互動，那麼獨家的預設優勢將會在搜尋流量方面受到巨大影響。

蘋果與OpenAI的聯盟正值谷歌自有的AI業務的關鍵時刻。這家搜尋巨頭最近發布其最新功能「AI概論」，該功能可以為用戶提供搜尋查詢的簡潔答案，而無需在網路上點擊。但概論以及先前的圖像生成工具幾乎立即遭到批評，因為用戶發現AI功能產生荒謬或不正確的資訊。

市場普遍認為谷歌太急於插上AI的旗幟，反映出管理不善和戰略弱點。而更深層的問題也值得探究：如果聊天機器人和其他由大型語言模型(LLM)提供支援的軟體一如技術高管聲稱的那樣具有革命性，那麼搜尋業務將面臨重大顛覆。

OpenAI與媒體和科技公司達成的每項新協議，都可以被視為強化搜尋替代方案的嘗試，從而吸引人們逐漸忽略谷歌帝國。

AI 谷歌 iPhone

上一則

中國GDP增速 世銀上調至4.8% 有助今年經濟成長

延伸閱讀

華為鴻蒙系統第1季在中市場占有率17% 首次超越蘋果iOS

華為鴻蒙系統第1季在中市場占有率17% 首次超越蘋果iOS
美股最錢線/蘋果創新高 將取代輝達神話

美股最錢線/蘋果創新高 將取代輝達神話
OpenAI加速賺錢了 奧特曼透露今年營收有望達34億美元

OpenAI加速賺錢了 奧特曼透露今年營收有望達34億美元
三星拚AI研發 挖角蘋果熟悉Siri前主管掌北美研究中心

三星拚AI研發 挖角蘋果熟悉Siri前主管掌北美研究中心

熱門新聞

黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45
輝達持有這四檔上市公司股票，今年來的表現是三好一壞。（路透）

跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

2024-06-09 18:41
太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將進行「20股併1股」的股票合併計畫。(美聯社)

維珍銀河宣布20股併1股 避免遭下市 股價仍嚇到崩跌31%

2024-06-13 02:06
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）近年來衝破一個接一個里程碑，包括本周市值首度跨越3兆美元大關、一度超車蘋果公司，媒體以「仁來瘋」描述這種現象。（路透）

仁來瘋席捲股市 NVIDIA光速收割4大里程碑 為加入道指鋪路

2024-06-08 07:05
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌