蘋果結盟OpenAI 與谷歌「亦敵亦友」關係更複雜

蘋果聯手OpenAI，可能衝擊與谷歌的合作關係。（路透）

在蘋果公司公布人工智慧(AI )計畫後，蘋果和谷歌 這對亦敵亦友的關係變得更加複雜。

這是因為雙方在搜尋和線上廣告方面是合作夥伴；但隨著AI改變人們在網路上尋找資訊的方式，這項遭到反壟斷調查的合作關係，將讓谷歌在搜尋引擎市場主導地位面臨新的壓力。

20多年來，蘋果一直將谷歌作為其Safari瀏覽器中的預設搜尋引擎。蘋果將龐大用戶群流量引導至谷歌的搜尋業務。交換條件是谷歌每年向iPhone 製造商支付約180億元。

但讓投資人高興的是，蘋果與OpenAI合作，將ChatGPT導入iPhone。這是追趕全力投入AI的大膽努力之一。今年底iPhone用戶就可以免費使用聊天機器人，與Siri和其他應用程式結合，讓人們能夠存取知識庫，並為OpenAI提供進入主流AI技術的入場券。

蘋果的iPhone配備功能日益增強的ChatGPT版本，將減少使用谷歌搜尋的需要。如果大量用戶開始主要透過Siri而不是搜尋欄與網路進行互動，那麼獨家的預設優勢將會在搜尋流量方面受到巨大影響。

蘋果與OpenAI的聯盟正值谷歌自有的AI業務的關鍵時刻。這家搜尋巨頭最近發布其最新功能「AI概論」，該功能可以為用戶提供搜尋查詢的簡潔答案，而無需在網路上點擊。但概論以及先前的圖像生成工具幾乎立即遭到批評，因為用戶發現AI功能產生荒謬或不正確的資訊。

市場普遍認為谷歌太急於插上AI的旗幟，反映出管理不善和戰略弱點。而更深層的問題也值得探究：如果聊天機器人和其他由大型語言模型(LLM)提供支援的軟體一如技術高管聲稱的那樣具有革命性，那麼搜尋業務將面臨重大顛覆。

OpenAI與媒體和科技公司達成的每項新協議，都可以被視為強化搜尋替代方案的嘗試，從而吸引人們逐漸忽略谷歌帝國。