高房貸利率 美5月房屋銷售掉到10年來第3低

房地產經紀公司Redfin發表報告表示，由於高房貸利率 環境下需求和供應仍然低迷，美國5月房屋銷售跌至過去10年的最低水平之一。

美國的住房負擔能力處於歷史最低水準。房價 中位數已創歷史新高，30年期固定房貸利率徘徊在7%左右，抑制了需求和供應。

Redfin數據顯示，待售房屋數量仍比疫情 前水準低約25%。

面對目前較高的利率，在廉價債務時代，房屋賣家仍持有較低的固定房貸利率。

5月共售出40萬7959套房屋。根據Redfin數據，過去10年只有2023年10月的39萬8537套和2020年5月的36萬9300套房屋銷售量低於上個月。

經季節性調整後，5月房屋銷售月減1.7%，年減2.9%，而房屋銷售中位價升至歷史新高，達43萬9716元，環比上漲1.6%，年比上漲5.1%。

經季節調整後，5月新掛牌量較上月成長0.3%，年增8.8%。即使如此，仍比新冠疫情前2019年5月的水平低約20%。

Redfin資深經濟學家坎帕 (Elijah de la Campa) 表示：「銷售低迷是因為高昂的購屋成本讓購屋者和潛在賣家都感到不安。由於待售房屋如此之少，一些市場的買家陷入了競購戰，這有助於將房價推至歷史新高。」