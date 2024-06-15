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美股最錢線／美股略見泡沫 下半年可能回調

財經新聞組／綜合報導

在本周CPI和聯準會利率決議後美股持續走高，整體呈現樂觀情緒。然而，投資顧問公司Verdence Capital Advisors投資長侯尼曼(Megan Horneman)對此保持謹慎態度，指出短期內市場並沒有「上行催化劑」，更多的是利空因素。

聯準會在利率決議後公布了利率點陣圖，將今年的降息預期減至1次。 侯尼曼指出，聯準會調整預期並不令人驚訝，「市場已經消化了太多降息的因素」。然而，她對聯準會主席鮑爾的鷹派立場表示驚訝，並表示他之前的鴿派基調「助長了對今年降息的樂觀情緒」。

侯尼曼說，「現在我們仍然認為聯準會可能需要更一致的數據來證明通膨已經正式結束。」

對於市場的近期前景，她持謹慎態度。並表示，市場最近的反彈反映出對降息的樂觀情緒，這在債市和股市都得到體現，「但我擔心市場對今年下半年的情況以及降息的影響力感到有點太過自滿。」

她表示：「我真的看不出有什麼潛在的上行催化劑，這就是問題所在。這就是我們對市場持謹慎態度的原因。我看到更多的利空催化劑。」「也可以從政治角度來看，像是歐洲現在那樣。而且別忘了，美國即將舉行一場總統選舉。市場已經出現一點泡沫。」

基於對市場的謹慎態度，侯尼曼建議不加碼以科技為主的成長型公司，而是著眼於市場的價值股，在整體配置中增持現金，以利用市場回跌後的機會。

她表示：「我認為今年會適度回調，可能會在下半年出現。」「老實說，看看中小型股就會發現這一塊並沒有真正參與到本輪反彈。」並補充道，聯準會將會因經濟狀況惡化開始降息，而在經濟走出衰退的路上，這些股票將會是反彈幅度最大的。

她強調，「因此，如果考慮到下行風險，我們可以提早進場布局，因為它們將反彈得最厲害。」

降息 聯準會 利率

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