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避成大選箭靶 Fed延後降息 年底前不太可能行動

財經新聞組／綜合報導
降息對兩位總統候選人而言都可能是助力。（路透資料照片）
降息對兩位總統候選人而言都可能是助力。（路透資料照片）

聯準會可能剛好避免成為總統大選的焦點。最新預測顯示，降息可能在選舉日之後。

聯準會決策者本周將基準利率維持在去年7月設定的5.25%至5.5%不變；發布的預測顯示對開始降低高額借貸成本比以前更加猶豫。

今年3月時，聯準會官員預測今年利率將下降75個基點，這意味著從今年夏天開始降息，並持續到11月5日總統大選前夕。這可能會讓聯準會招致政壇的批評，指稱其在拜登和川普之間的角逐向一方傾斜。

不過，現在由於通膨高於預期且就業市場依然強勁，官員們已經放棄了這種預測，預計今年只會降息25個基點，代表在12月最後一次會議之前不太可能採取任何行動。

但投資人還沒有完全放棄提前降息的希望，這將使聯準會成為大選的焦點。利率期貨市場仍認為9月降息的可能性約為60%。

降息可能會改善消費者情緒，這對拜登有利；川普今年稍早就已經開始集中火力抨擊這種說法。他在接受福斯商業頻道採訪時表示：「我認為聯準會主席鮑爾將採取一些措施，可能會幫助民主黨，如果他降低利率的話。」「在我看來，他試圖降低利率可能是為了讓某人當選。」

延到選後再降息現在可能對拜登來說是一個阻力。民意調查顯示，雖然失業率接近創紀錄的低水平，家庭財富創歷史新高，經濟成長也高於趨勢水平，但拜登在經濟處理方面的得分很低。

可以肯定的是，未來幾個月的情況可能會發生變化，足以保證聯準會在9月中旬、大選前7周的會議上降息，但這不一定對拜登有利。

鮑爾在新聞發布會上提出啟動降息的兩項「考驗」：通膨持續向2%的目標邁進更有信心，以及勞動市場狀況出現「意外惡化」。

如果第一個考驗引發降息，這對拜登來說可能是個好兆頭；但如果是第二個，可能對川普有利。

鮑爾表示，如果勞動市場的疲軟程度超出預期，降息可能會比現在的預測更早，「我們完全理解其中的風險，等待事情發生然後再想辦法修復，不是我們的作法。」

降息 聯準會 拜登

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