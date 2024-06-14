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高利率加重負擔 葉倫：國債維持相對水平就可控制

財經新聞組／綜合報導

美國財政部長葉倫表示，只要相對於其他經濟部門保持在相對水平，膨脹的國家債務就可以控制。

她在接受《CNBC》採訪時指出，在美國管理34.7兆元的巨額債務負擔之際，高利率正在加重負擔。

她說，「如果債務相對於經濟規模穩定下來，就處於一個合理的位置。」「我的看法是，我們應該考慮債務的實際利息成本。這的確是個負擔。」

2024財年，美國政府債務淨利息成本總計6010億元，超過政府在醫療保健或國防方面的支出，也是教育支出的4倍多。

國會預算辦公室(CBO)的多份報告對債務和赤字成本飆升發出警告，並警告說，未來10年，公共債務占國家債務的比例將創下新紀錄；目前約為27.6兆美元。

公共債務占GDP的比重約為97%，但以目前的支出率來看，預計很快就會突破100%。

葉倫也讚揚了拜登總統處理局勢的計劃，「在總統為下一財年提出的預算中，他提議在未來10年內削減3兆元的赤字。」「這足以基本保持債務收入比穩定，利息負擔就會穩定下來。」

2024年預算赤字達1.2兆元，本財年還剩4個月。2023年財政缺口總計1.7兆元。

隨著聯準會提高利率以降低2022年中期達到40多年來最高水準的通膨率，債務融資成本不斷上升。此後通膨雖有所回落，但聯準會將基準利率維持在較高水平，等待更多證據顯示物價上漲率實質地回到2%的目標。

聯準會在本周政策會議後表示，通膨方面取得了「適度」進展，但尚未準備好開始降息。

預算 利率 聯準會

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