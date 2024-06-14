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美股最錢線／話沒說死 鮑爾並未排除今年降息2次

財經新聞組／綜合報導

聯準會12日修正了2024年利率政策前景，表示僅降息一次，而不是3月時的3次。

對於希望今年進一步降息的投資人來說，表面上前景令人失望；但正如聯準會主席鮑爾提醒的，這種預測很難一成不變。

聯準會的「點陣圖」描繪了政策制訂者對未來利率走勢的預期。其中8名官員預計2024年將降息1次，而7名官員預計將降息2次；兩者相差無幾。與此同時，4名官員認為今年完全不必降息。鮑爾在新聞發布會上表示，他認為這意味著經濟預測摘要(SEP)中列出的所有結果、從不降息到降息兩次，都是「合理的」。

他補充說，官員們並沒有試圖透過利率預測「發出強烈信號」。事實上，市場基本上無視這個修正。史坦普500指數首次收在5400點之上，而那斯達克指數也創歷史收盤紀錄。此外，根據芝商所(CME)的FedWatch工具數據，投資人繼續將9月開始的降息2次視為最有可能的情況。

有兩個因素將有助於確定這是否可能發生。一是就業市場。失業率最近觸及2022年1月以來的最高水平；鮑爾指出勞動市場疲軟可能促使降息，但這並沒有發生。

第二是物價穩定取得更多進展。如果數據顯示通膨出現更多積極的意外情況，就像本周的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)，那麼更沒有理由認為預測不會再次改變。

花旗首席美國經濟學家霍倫霍斯特(Andrew Hollenhorst)在聯準會記者會後發布後的研究報告中寫道：「光是通膨疲軟就足以說服聯準會在9月調降政策利率。」

他認為，鮑爾的言論和聯準會官員的預測為進一步寬鬆政策設定了「低門檻」。

正如鮑爾本人所說，聯準會的預測「依賴數據」。這意味著，就像數據一樣，未來的預測仍能為投資人帶來意外。

降息 聯準會 鮑爾

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