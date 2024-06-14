博通調高財測 宣布股票1拆10 激勵股價狂飆14%

晶片大廠博通宣布將進行「一拆十」的股票分割，消息激勵博通盤後股價狂飆超過14%。（路透）

晶片 大廠博通（Broadcom）上季財報優於市場預期，同時把2024年度來自人工智慧（AI ）晶片的營收財測調高10%，更宣布將進行「一拆十」的股票分割，消息激勵博通13日早盤股價狂飆超過14%。

博通在美股12日盤後公布，預期2024年來自AI相關晶片的營收可以達到110億美元，較先前預測的100億美元上調10%，全年營收預估因而調升至510億美元，高於分析師預期的506億美元。

博通生產的高階網通晶片，能夠協助ChatGPT等AI應用所需要的大量資料進行傳輸，這使得博通成為這股AI熱潮中最大受惠企業之一。

回顧上季，博通有31億美元營收來自AI產品，公司整體營收年比成長43%至125億美元，高於市場預期的121億美元；扣除特定項目後上季每股盈餘10.96美元，也高於市場預估的10.8美元。

在股價持續上漲、如今逼近每股1,500美元之際，博通宣布將進行股票分割，跟輝達一樣1股股票分割為10股，讓散戶更有能力買得起博通的股票。經分割調整後的交易，預定7月15日上路。

博通的客製化晶片事業，已吸引來自大型雲端服務業者的訂單，這類雲端業者希望減少依賴輝達昂貴的處理器。

外界普遍認為，博通為Google 和Meta生產客製化晶片。例如博通就與Google合作，而Google部分設計了其自有的AI晶片，名為張量處理器（TPU），專門用於加速機器學習。