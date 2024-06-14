馬斯克指股東批准其薪酬案

馬斯克表示股東已批准他備受爭議的560億元薪酬方案，同時也批准特斯拉 遷至德州的決議，特斯拉股價上漲。特斯拉股東對兩項決議進行投票，並在年度會議上發表意見。第一項措施是是否批准股東最初於2018年批准、今年1月被德拉瓦州法官宣布無效的560億元薪酬方案。第二項決議是特斯拉是否應將其註冊地從德拉瓦州轉移到德州。馬斯克表示，這兩項決議目前都「大幅」通過，但沒有透露具體細節。

特斯拉歐洲Model 3將漲價

在歐盟可能對中國進口電動車徵收臨時更高關稅後，特斯拉打算從7月1日起提高其Model 3的歐洲價格。特斯拉官網上的通知指出：「我們預計將自2024年7月1日起提高Model 3車輛的售價。」「這是由於可能對中國製造並在歐盟銷售的電動汽車徵收額外的進口關稅。」更高的關稅是歐盟對中國電動車產業進行調查的結果；調查得出的結論是，中國的電動車價值鏈「受益於不公平的補貼」。如果未能與中國當局達成解決方案，這些臨時關稅將從7月4日起生效。最終措施將在4個月後實施。

亞馬遜 給AI 新創投資2.3億元

亞馬遜將以亞馬遜網路服務(AWS)積分的形式，向人工智慧(AI)新創公司投資2.3億元。這是雲端供應商試圖從新興階段吸引AI客戶的最新例子。如果生成式AI新創公司在AWS上建立自己的公司，這些積分將為其提供免費的運算能力、各種AI模型和基礎設施。亞馬遜每年向新創公司提供10億元的雲端信貸，這項新承諾的重點是支持生成式AI新創公司。部分資金也將透過AWS生成式AI加速器計畫為全球80家早期公司提供支援。

Waymo將召回672輛自駕車

Alphabet旗下Waymo表示，在5月其一輛無人駕駛汽車於亞利桑納州鳳凰城撞上一根木製電線桿後，將召回672輛自駕車。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)於5月展開調查；接獲22份報告聲稱其機器人出租車表現出可能違反交通安全法的駕駛行為，或表現出其他「無預期行為」，其中包括17起碰撞事故。召回補救措施包括軟體更新，以提高車輛對桿子或桿狀永久物體的偵測反應，以及所有車輛中安裝的強大的地圖更新和改進。