蘋果超車微軟奪回市值龍頭寶座 排行榜重新洗牌

蘋果市值在13日美股收盤時，再度成為全球第一大。 (美聯社)

蘋果（Apple）市值在周四（13日）美股收盤超越微軟 ，奪回全球市值最大企業寶座，顯示投資人對其成長和人工智慧（AI ）布局的信心改善。

蘋果達到這個里程碑得益於近日蘋果股價三連漲，11日到13日這三天的累計漲幅創2020年8月以來最大。周四收盤時市值達到3.285兆美元，而被擠下成為第二的微軟是3.282兆美元。這是蘋果收盤市值自今年1月以來首次超車微軟，華爾街大型股票的市值排名重新洗牌。本周稍早時，蘋果收盤市值一度只排第三，落後於微軟與輝達 （NVIDIA）。

Wayve Capital Management首席策略師Rhys William說：「人們非常相信自己會成為AI的贏家，而在這個市場，似乎如果你是AI的贏家，你就會被炒得很高。」微軟和蘋果現在都在角逐AI市場，輝達當然也在其中。

蘋果股價周四上漲0.55%，連續第三天收漲，報214.24美元。周二（11日）啟動這波反彈時，蘋果創2022年11月以來最大單日漲幅。周四微軟股價上漲0.12%，輝達漲幅3.52%。