彭博調查：美經濟邁向軟著陸 股債皆看漲

美國5月生產者物價指數（PPI）意外下滑，更加證明美國的通膨壓力正在放緩。(美聯社)

彭博資訊最新的Markets Live Pulse調查顯示，儘管聯準會（Fed）決策顯露「鷹爪」，投資 人仍認為美國通膨日益放緩，代表經濟依然邁向軟著陸，因此股、債市接下來都看漲。

在97名接受調查的投資人中，超過半數（54.6%）預期，無論Fed接下來採取什麼行動，標普500指數今年來大漲14%的趨勢將延續；近四分之一（22.7%）表示，Fed必須降息 才能帶動股市續漲。

投資人甚至更篤定美國公債將延續反彈走勢，62%受訪者預測，債市今年會連續第二年收漲。

在Fed公布決策前，美國股債市就已勁揚，原因是5月消費者物價指數（CPI）通膨放緩的程度高於預期。鮑爾 在表明他樂見最新的CPI報告，「比今年初更有利」。

富達總經與策略資產配置全球主管艾米德認為，鮑爾的「記者會代表（Fed決策）立場更開放」，原因是鮑爾強調未來數據的重要性，尤其是通膨數據，「我們見到Fed完全放棄任何仰賴預估值來設定政策的做法，因此我們依然預期當前的政策和市場會取決於數據」。

另一方面，在輝達、蘋果和其他大型科技股繼續大漲之際，人工智慧（AI）熱潮也成了投資人相信股市將維持韌性的「底氣」。

彭博調查中，約半數受訪者表示非科技類的股票今年表現會落後或者進一步下跌，無論利率是否調降；另外34%受訪者表示，唯有Fed真的採取降息，這些股票才能補漲。

路透另報導，一些投資人相信，有關通膨降溫和貨幣政策邁向較為寬鬆的預期，可能會拉抬一直受到高利率衝擊的市場領域，包括小型股、金融股等。

可望舒緩今年來美股大盤漲勢都是靠大型科技股拉抬的疑慮。