Fed預測今年只降息1次 長期利率估2.6%上升至2.8%

鮑爾認為通膨已見改善，但降息步驟仍有限。（美聯社）

聯準會 (Fed)維持關鍵利率 不變，並表示預計年底前只會降息 一次。聯邦基金利率目標範圍維持5.25-5.5%不變。

由於市場期待聯準會更加寬鬆，聯邦公開市場委員會(FOMC)政策制訂者取消了3月降息預測中的兩次；還表示它認為長期利率高於先前的預期。

會後發布的最新預測顯示，通膨仍可望回到聯準會2%的目標，這使得聯準會在今年稍後可以放鬆一些政策。

會後聲明指出，「通膨在過去一年有所緩解，但仍處於高點。」呼應了上次聲明的措辭。最新聲明中唯一的實質變化是：「近幾個月來，委員會在實現2%的通膨目標方面取得了小幅進展。」先前的措辭指通膨問題「缺乏進一步進展」。

該委員會在備受密切關注的「點陣圖」中確實呈現出2025年將採取更積極的降息措施，預計將降息4次，總計達整整1個百分點，高於之前預期的降息3次。

截至2025年，委員會目前預計將降息5次，總計1.25個百分點，低於3月時的6次。如果預測成立，到明年年底聯邦基金利率基準將降至4.1%。

另一個重大進展是對長期利率的預測，從2.6%上升至2.8%，代表長期較高的說法仍是聯準會官員主流。

在FOMC經濟預測摘要中，與會者將2024年通膨前景調升至2.6%；若排除食品和能源則為2.8%。兩項通膨預測均較3月高出0.2個百分點。

聯準會首選的通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數，顯示4月讀數分別為2.7%和2.8%。聯準會更關注核心PCE，將其視為更好的長期指標，顯示通膨將回到2%的目標，但要到2026年。

勞工統計局發布的5月消費者物價指數(CPI)報告顯示，通膨率持平，年率則較4月小幅下降至3.3%。

鮑爾在新聞發布會上表示，CPI報告比幾乎所有人的預期都要好，並且已被納入FOMC的決定中，「我們認為今天的報告是進步，也是建立信心的結果。」「但我們認為自己沒有信心此時開始放鬆政策。」