油價跌 美5月CPI年增率降至3.3% 通膨稍緩

由於汽油價 格下跌，美國5月消費者物價指數(CPI)意外維持不變。但在勞動市場持續強勁的背景下，通膨可能仍然過高。

美國勞工部 勞工統計局公布的5月CPI維持不變；4月CPI上漲0.3%。

剔除波動較大的食品和能源成分後的核心CPI，繼4月上漲0.3%之後，5月上漲0.2%。與去年同期比較，5月核心CPI上漲3.4%，是2021年4月以來的最小年增幅；4月漲幅為3.6%。

自2月和3月CPI呈現穩定走勢之後，接下來的數據一直呈下降趨勢。包括目標百貨在內的主要零售商為了吸引厭倦通膨的消費者，大幅調降從食品到尿布等商品的價格，物價壓力可能會持續緩解。

5月CPI與去年同期比較上漲3.3%；4月成長3.4%。經濟學家先前預測CPI月增0.1%，較去年同期上漲3.4%。

雖然消費者物價的年度漲幅已從2022年6月的9.1%峰值放緩，但通膨仍高於聯準會 2%的目標。

雖然所有總體指標和核心指標的通膨數據均較低，但房屋通膨當月上升0.4%，較去年同期上升5.4%。與住房相關的數據一直是聯準會對抗通膨的癥結所在，並在CPI權重中占有很大比例。

不過，能源指數下降2%，食品指數僅上漲0.1%，使物價上漲受到抑制。在能源類股中，汽油價格下跌3.6%。另一個令人困擾的通膨組成部分機動車輛保險月減0.1%，但年增幅仍超過20%。

政府上周經濟數據顯示，5月就業成長加速，薪資上漲，但失業率升至4%。聯準會官員12日將基準隔夜利率維持在目前5.25-5.5%的範圍內；這是去年7月以來就一直不變的水平。自2022年3月以來，聯準會已將政策利率提高了525個基點。