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首家品牌價值破兆 蘋果連3年蟬聯全球最有價值品牌

財經新聞組／綜合報導

Kantar BrandZ公布的全球排名顯示，美國科技公司蘋果公司成為首個品牌價值突破1兆元的品牌，比去年成長15%。

Kantar表示，2024年這家iPhone製造商連續第3年保持全球最有價值品牌的桂冠，其次是Alphabet旗下谷歌的7530億元和微軟的7130億元。

本周蘋果推出全新的人工智慧功能，預計這些功能將重新點燃iPhone的需求，並扭轉其最暢銷產品因消費者支出波動和科技競爭對手復甦而導致的銷售下滑。

蘋果目前市值為3.18兆元，僅次於微軟的3.22兆元，領先人工智慧(AI)晶片巨頭輝達的2.97兆元。

乘著AI熱潮和晶片需求旺盛的浪潮，輝達首次躋身Kantar全球十大最具價值品牌排行榜。

該顧問公司表示，輝達的品牌價值比一年前成長近兩倍，達到2000億元以上，成為第六大最有價值品牌。

Kantar表示：「真正讓輝達與眾不同的是，散戶和機構投資者都相信該公司在科技領域最具顛覆性的熱潮中具有核心地位，例如生成式AI、自主移動性和太空運算等創新。」

該顧問公司表示，其研究涵蓋了532個類別、超過430萬次消費者訪談，以及54個市場的2.1萬個不同品牌。

輝達 AI 晶片

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