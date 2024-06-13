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美股最錢線/蘋果創新高 將取代輝達神話

財經新聞組／綜合報導

蘋果股價11日上漲7%，創下每股207.15元的歷史新高。該公司在10日的年度開發者大會(WWDC)上宣布了外界期待已久的進軍人工智慧(AI)領域計畫。

BTIG首席市場圖表技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，形勢正在向有利於蘋果的方向轉變，這家iPhone製造商接下來的表現可望超過AI晶片製造商輝達，「大型科技股仍是亮點，但我們懷疑其最終將屈服於疲弱的大盤。」他指的是市場上表現良好的股票太少，而許多股票都在停滯不前或下跌。

近年來，蘋果的表現一直落後於輝達。今年以來蘋果股價漲幅不到7%，而輝達則飆升了144%。

晶片股的領先優勢在過去5年更加明顯：蘋果的總回報率達到341%，而輝達則飆升了3262%。

克林斯基在報告中展示了一張圖表，將蘋果公司的股價與「七巨頭」其他公司的股價進行比較。他認為，蘋果公司已經形成幾個月的「基數」模式，為蘋果公司目前相對於其他股票的表現開闢了道路。

此外，摩根士丹利團隊表示，每年這個時候，在WWDC結束後買進蘋果股票，歷來都是明智之舉。數據顯示，過去10年大型科技股相對於史坦普500指數的優異表現，約有一半是在蘋果WWDC之後3個月出現的。

蘋果高管在發表會上公布了Apple Intelligence，可在Mac、iPhone和iPad上使用。蘋果還宣布OpenAI的ChatGPT將支援Siri，設備將擁有自定義的AI表情符號Genmoji。

蘋果公司官網顯示，該公司對生成式AI的研究支援配備M1晶片的設備，比如iPad Air、iPad Pro和Mac；涵蓋大多數上架多年歷史的產品。然而，它只支援2023年的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro，而不是普通的iPhone 15。這可能有助於蘋果推動今年秋季的新款iPhone換機潮。

iPhone AI 輝達

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