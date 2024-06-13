亞馬遜 加碼453億建平價宅

科技巨擘亞馬遜（Amazon.com）承諾，將向自家的「居住正義基金」額外投入14億美元，擴大推動在西雅圖、田納西州Nashville和華盛頓都會區興建一般民眾可負擔得起的平價住宅。彭博資訊報導，亞馬遜11日貼文表示，這筆資金將用於在上述地區闢建出1.4萬戶平價住宅，這也使得亞馬遜投入這項居住正義承諾的總金額達到36億美元。亞馬遜在2021年提撥約20億美元，用於低利貸款和補助金，加入科技大廠投入協助讓民眾更能負擔居住成本的相關行列。

甲骨文 年營收拚增雙位數

甲骨文（Oracle）11日預測，本會計年度的營收將以二位數幅度成長，高於分析師預期，儘管上季營收和獲利都不如市場預期，但市場對甲骨文以人工智慧（AI）驅動的雲端服務需求顯然相當強勁，加上甲骨文也宣布與OpenAI、微軟及Google合作，甲骨文股價12日早盤應聲大漲逾12%至歷來新高。

甲骨文上季雲端部門的營收成長42%至20億美元，優於彭博訪調分析師預期平均值19.7億美元。

Fisker召回1.8萬輛電動車

Fisker表示，由於軟體故障和不符合安全標準，該公司將在北美和歐洲召回1.8萬輛汽車，這是這家資金短缺的電動車新創公司遭遇的最新挫折。這家公司將「自願召回」美國、加拿大和歐洲的1萬1201輛Fisker Ocean，以修復可能導致車輛自動進入安全狀態保護模式的軟體問題，從而可能導致電機動力損失。該公司還在美國召回6864輛Fisker Ocean，因為它們不符合儀表板顯示器中的儀表和警報圖示的聯邦機動車輛安全標準(FMVSS)。它還在加拿大召回281輛汽車。

利率 下降 房貸申請激增16%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周大部分時間房貸利率呈現下降，導致房貸申請總量較前周激增近16%。但在7日公布強於預期的就業報告後，利率再次回升。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.07%降至7.02%；對每日利率變動最為敏感的再融資申請，與前一周相比增加了28%，也比一年前同周增加28%。