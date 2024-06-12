我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔民主黨州眾議員參選人尹導 涉選舉欺詐

紐約客談／堵車費踩剎車 既要歡呼更須反思

市占率98％ Nvidia資料中心GPU 去年出貨估近400萬套

編譯易起宇／綜合外電
TechInsights報告顯示，輝達（Nvidia）去年總計出貨約376萬套資料中心GPU，市占率約98%。 （路透）
TechInsights報告顯示，輝達（Nvidia）去年總計出貨約376萬套資料中心GPU，市占率約98%。 （路透）

輝達（Nvidia）去年資料中心和人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）出貨量，估計達到近400萬套，市占率高達98%，該公司正利用大量的產品和未來幾年穩健的產品路線圖，來維持在這個領域的主宰權。

科技新聞網站Wccftech報導，據半導體分析公司TechInsights研究，輝達2023年的資料中心GPU出貨量總共大約376萬套，比2022年的264萬套增長逾100萬套，市占率高達98%，與2022年差不多。

若包含超微（AMD）和英特爾（Intel），去年資料中心GPU的整體出貨量為385萬套，高於2022年的約267萬套。超微的出貨量約為50萬套，英特爾則為40萬套。

若以銷售額來計算，輝達在資料中心GPU市場的市占率也大約為98%，銷售額為362億美元，比2022年的109億美元翻增逾兩倍。

TechInsights表示，由於目前還沒有足夠的AI硬體來支援市場需求，而且大部分需求要的也的確是輝達的產品，所以競爭者現在想要大有進步確實是會有困難，但由於預期市場需求將會出現分散化，所以其他廠商仍有希望。

TechInsights分析師桑德斯說：「我認為，因為AI的成長，市場需求有點不可避免地必須從輝達分散出去。」

輝達 AI 桑德斯

上一則

Fed今年降息1次或2次？會議有2點異於平常 決策恐如跳球之爭

延伸閱讀

美擬擴大限制中國取得AI晶片 鎖定GAA製程

美擬擴大限制中國取得AI晶片 鎖定GAA製程
黃仁勳為何讓人又愛又罵

黃仁勳為何讓人又愛又罵
黃仁勳CP值刀法 消費者又愛又罵

黃仁勳CP值刀法 消費者又愛又罵
英特爾 暫停在以色列砸250億建晶圓廠

英特爾 暫停在以色列砸250億建晶圓廠

熱門新聞

超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立