Fed今年降息1次或2次？會議有2點異於平常 決策恐如跳球之爭

聯準會（Fed）主席鮑爾。（路透）

聯準會（Fed）訂於美東時間12日下午2點公布利率 決策，幾乎人人預料這次仍將維持利率不變，現在投資人最感興趣的是呈現決策官員利率預測落點的「點狀圖」，究竟6月「點狀圖」會顯示官員預期今年會降息 兩次，或僅僅一次？

相較於3月「點狀圖」顯示Fed決策官員認為2024全年將降息三次，這回市場普遍認定Fed官員將下修降息預測至三次以下。

道瓊社報導，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯形容，結果是兩次或一次，有如籃球員分兩隊「跳球」之爭。

蒂米羅斯表示，這情況對Fed來說十分罕見。往常Fed若是醞釀做重大利率調整，通常早在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）開會之前就會先透露風聲，預告利率路徑走向或會後聲明有何新的前瞻指引。

這次FOMC會議有2點異於平常

但這回不一樣。蒂米羅斯指出，6月FOMC會議預料不會做出任何重大調整，各界注意力全部擺在Fed決策官員的利率預測。19位決策官員將分別提出對未來利率落點的預測，再由這些個別的「點」繪製成「點狀圖」。

另一不同點是，在FOMC發布會後聲明的前一刻，將有一項重要經濟數據出爐：美國5月消費者物價指數（CPI）報告，訂於美東時間12日早晨8點半公布。這套通膨數據很可能影響數小時後公布的Fed經濟及利率預測。

從「點狀圖」可推知啟動降息時點

金融市場交易員將放大檢視Fed最新公布的利率及經濟數據，據此研判FOMC利率決策的重心是傾向今年可能降息兩次或一次。如果傾向降兩次，很可能在9月啟動；如果傾向只降一次，或許會等到年尾再出手。

6月FOMC會議落幕後，Fed今年只剩下四場例會：7月、9月、11月和12月。

蒂米羅斯指出，9月降息的可能性不能排除，但若是5月通膨數據未改善，就難斷定9月降息是最可能的情境。這正是為什麼勞工部 12日公布的CPI報告可能左右Fed利率預測，包括備受市場矚目的Fed利率預測「中位數」，或「中間點」。

Fed預定在12日下午2點公布會後聲明與經濟預測，主席鮑爾將在半小時後舉行記者會。交易員將密切關注經濟展望有何變化，特別是官員如何看待通膨持續減緩且招聘與經濟生產持穩的展望。