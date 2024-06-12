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三星拚AI研發 挖角蘋果熟悉Siri前主管掌北美研究中心

編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子Galaxy S24系列智慧手機的AI功能，大部分是以Google的Gemini技術來支援。 (歐新社)
三星電子Galaxy S24系列智慧手機的AI功能，大部分是以Google的Gemini技術來支援。 (歐新社)

南韓三星電子傳出將兩個位於北美的研究中心合併在一起，聚焦人工智慧（AI）的技術研發，且聘請了先前在蘋果擔任過高階主管的人來管理這支新的研究團隊。

消息人士告訴彭博資訊，三星內部就在蘋果全球開發者大會宣告大舉進AI差不多同時，宣布前述組織與人事的新安排。三星合併原先加拿大多倫多和美國加州Mountain View研究中心新成立的這個單位，稱為北美AI中心。

彭博看到的內部通知提到，研究部門「集中化」是為改善營運提升績效，但沒有詳述原來的兩地辦公室將如何處置。

三星的行動正是當前全球科技大公司更積極對待AI技術的最新跡象。對於三星和蘋果的裝置而言，提供AI功能被視為可讓消費者更常換機的方法。

蘋果前高階主管阿巴卡（Murat Akbacak）被聘來擔任北美AI中心的主管。阿巴卡任職蘋果時，負責語音數位助理Siri策略的訂定與執行。工作重點在Siri的個人化、情境化，以及在對話與多模態AI方面的推進。

三星和蘋果都拒絕評論相關消息。

蘋果10日在開發者大會上展示的升級版Siri，更加個人化，更懂用戶提出要求的情境。阿巴卡職涯早期是位AI研究人員，曾在微軟參與語音助理的研發。

蘋果的AI功能當中，雖然聊天機器人是採用OpenAI技術，但其他大部分都是自家設計的。相較之下，三星裝置目前的AI功能主要都是由Google的Gemini技術來支援。

AI 三星 加州

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