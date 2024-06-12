華納兄弟探索頻道 獲全美獨家轉播法網

華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)旗下TNT Sports宣布，從2025年開始，該公司將成為法網 公開賽的全新美國獨家轉播商。

知情人士透露，這家娛樂公司與法國網球聯合會簽署了一份為期10年的合約，平均每年約6500萬元。

這筆交易將使華納兄弟探索頻道成為大滿貫賽事最大的全球轉播合作夥伴；今年的賽事吸引了67.5萬名觀眾。華納兄弟探索頻道旗下的歐洲體育台自1989年以來一直向美國以外的55個國家轉播法國網球公開賽。

根據協議，比賽將在TNT、TBS和TruTV上直播，也在該公司的串流平台Max上同步直播。

在此交易之前，康卡斯特旗下的NBC以及串流媒體服務公司Peacock和網球頻道透過轉授權協議在美國轉播法網公開賽。

增加法網公開賽進一步證明，如果價格對投資 有意義的話，該公司希望增加現場體育賽事。過去3年，TNT Sports獲得了國家冰球聯盟(NHL)、納斯卡、美國足球 、大學橄欖球季後賽以及現在的法網公開賽轉播權。

與此同時，該公司仍在與NBA進行談判，以擴大其直播比賽的合作關係。雖然NBCUniversal已經提出報價，但華納兄弟探索頻道正專注於各種不同運動賽事的轉播合約。