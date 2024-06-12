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美股最錢線／策略師：Fed不降息 史指將跌8.5%

財經新聞組／綜合報導

上周公布的美國5月非農就業數據顯示，非農就業人數增幅遠超市場預期，而且薪資加速成長，市場的降息預期遭遇打擊；市場已定價聯準會 7 月維持利率不變。甚至一些分析師進一步預測，聯準會今年根本不會降息。

目前的聯邦基金期貨顯示，2024年至少會降息一次25個基點。對市場來說，這也是一個巨大的轉變，因為今年年初時市場預計聯準會2024年將降息多達7次。

RBC美國股票策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)認為，即使是今年降息一次的可能性或許也不存在。她認為，隨著美股針對寬鬆貨幣政策的預測定價，如果聯準會不採取行動，指數可能會下跌。

她說，如果今年利率不調降，通膨仍比預期更加棘手，美國公債殖利率維持高檔，那麼史坦普500指數可能會跌至4900點的低點，較目前水準下跌8.5%。

其他分析師也指出，聯準會有理由在更長時間內維持較高的利率。市場資深人士亞德尼(Ed Yardeni)表示，聯準會應該「放個假」，在2024年保持利率不變。在他看來，聯準會已經成功地將利率正常化到應有的水平，而且這樣做並沒有損害經濟。

他說：「如果聯準會在沒有必要的情況下繼續降低利率，可能會導致股市『融漲』，這將帶來其他問題，就像1990年代末看到的那樣。」相反地，市場可以預計未來12個月可能會降息一兩次，但今年不會降息。

同時，Catalyst Capital投資長米勒(David Miller)也認為，聯準會不應該在2024年降息，因這將導致通膨加劇。

當然，也有持相反觀點的人。

穆迪分析首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)警告，利率維持在高點的時間越長，經濟崩潰的可能性就越大。他表示：「在我的腦海中，這個系統就像一個引擎，在更高利率的壓力下，它搖晃得非常厲害。」（財經新聞組）

殖利率 聯準會 降息

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