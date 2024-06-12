財經簡訊

5月NFIB小企信心今年最高

5月美國小型企業信心和招聘計劃升至今年最高水平，但即將到來的美國總統大選 也將不確定性推至近4年來的最高水平。全國獨立企業聯合會(NFIB)的小企業樂觀指數5月上升0.8個百分點達90.5，這是繼3月跌至2012年12月以來的最低水平後，連續第二個月上升。雖然信心指數上漲，但這已是該指數連續第29個月低於98的50年平均值。NFIB的不確定指數上升9點至85，是2020年11月上次總統選舉以來的最高讀數。22%的業主表示，通貨膨脹是經營業務時最重要的問題。

蘋果AI僅支援iPhone 15 Pro

蘋果宣布正式進軍人工智慧(AI)領域，推出Apple Intelligence。但要在iPhone上執行，手機可能需要升級。根據蘋果官網，Apple Intelligence支持配備M1晶片的設備，例如iPad Air、iPad Pro和Mac。這涵蓋了大多數已經上市好幾年歷史的產品。不過，它僅支援2023年iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro，而不支援普通iPhone 15。這可能有助於蘋果推動今年秋季新iPhone的升級。

2030年線上刷卡免輸卡號

未來幾年，線上支付產品和服務的體驗可能會大不相同。從2030年開始，萬事達卡 將不再要求歐洲人在線上結帳時手動輸入卡號，無論使用什麼平台或設備。萬事達卡宣布，到2030年其歐洲網路上發行的所有卡片都將被代碼化。換句話說，我們將用隨機產生的「代碼」來取代習慣進行交易的16位卡號。該公司一直在與銀行、金融科技公司、商家和其他合作夥伴合作，到2030年在歐洲逐步淘汰電子商務的手動刷卡方式，轉而在所有線上平台上使用一鍵式按鈕。

GM通過新的60億回購授權

通用汽車宣布全新的60億元股票回購授權已獲得董事會批准。之前2023年11月宣布的100億元加速股票回購計畫預計將於本月底完成。財務長雅各布森表示，「我們非常關注內燃機業務的獲利能力，並正在發展和提高電動車業務的獲利能力，並有效地部署我們的資本。這使我們能夠繼續向股東返還現金。」新授權將允許通用汽車在現有重新授權完成後伺機回購股票。完成該計劃的時間表尚未公布。