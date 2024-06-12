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紐約最古老 240年梅隆銀行更名為BNY

財經新聞組／綜合報導

美國最古老的銀行換了一個新名字。紐約梅隆銀行執行長文斯(Robin Vince)在給員工的備忘錄中寫道，紐約梅隆銀行將採用「BNY」作為其新名稱。該公司還在其主要辦事處公布了帶有這三個字母名稱的印刷體標誌。

自240年前「美國國父」漢密爾頓(Alexander Hamilton)創立該行以來，紐約梅隆銀行已發展到管理48.8兆元資產的規模，並還充當其他金融機構的銀行，即託管人。

它是紐約市持續營運時間最久的公司；該公司的成立甚至早於美國憲法的簽署。

文斯寫道：「即使我們長期以來一直被認為是值得信賴和具有韌性，但兩個多世紀以來的生存和繁榮也需要持續關注創新。」

自2022年3月掌舵以來，文斯引入新的領導層，專注於即時支付和人工智慧等領域的成長，同時提高效率。這位高階主管在高盛工作了26年，後來晉升為風險長。

紐約梅隆銀行的股價在2024年上漲近17%，而史坦普500指數中銀行股的整體漲幅為13%。去年，其每股獲利和營收均有所上升。

該銀行自17年前精簡為紐約梅隆銀行以來，首次進行品牌重塑。幾十年來，合併和收購導致公司名稱越來越長，而這也順應了華爾街的簡潔趨勢。

紐約梅隆銀行也在其全大寫名稱之前導入新的青色箭頭標誌，這已是金融界廣泛使用的縮寫。其部分部門也將更名：BNY Investments、BNY Wealth 和 BNY Pershing。

該銀行也推出運動衫等新品牌商品，以配合新品發表。然而，其法定名稱仍將是「紐約梅隆銀行公司」。

華爾街 高盛 紐約市

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