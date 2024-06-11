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不滿自動化 美東港口工會停止勞資談判 罷工危機升高

不滿自動化 美東港口工會停止勞資談判 罷工危機升高

編譯黃淑玲／綜合外電
休士頓港貨櫃碼頭。 （美聯社）
休士頓港貨櫃碼頭。 （美聯社）

美國東岸與墨西哥灣沿岸港口的貨櫃碼頭工人工會，已停止與資方的談判。工會指控馬士基開始在一些港口啟用自動化設備，企圖取代工人。

國際碼頭工人協會（ILA）代表工會會員與資方代表美國海事聯盟（USMX）協商，但談判目前破裂，時間點距離雙方勞動契約屆滿的9月30日不到四個月。該六年期勞動契約適用於東岸由波士頓到休士頓約4.5萬碼頭工人，全美十大最繁忙港口有六個在其中。

全球海運因為部分航線受阻，運價最近又漲至新冠疫情以來的新高水準。現在美東港口又出現勞資不和諧的狀況，罷工危機升高。

美國財經媒體CNBC指出，疫後復甦再加上通膨高漲，美國以及全球各港口的勞工抗爭愈來愈烈，現在更突出的問題是碼頭的自動化。

ILA在周一（10日）發出新聞稿表示，本周預定的新約談判時程都先暫停。工會說，他們發現全球第二大海運公司，同時也是APM碼頭營運商的母公司馬士基（Maersk），在阿拉巴馬州Mobile港的碼頭，使用自動系統處理卡車作業，沒有用到工人。工會會員相信，不只在Mobile港，其他港口也正在使用自動化技術。

工會表示，這明顯違反雙方協議，「我們將不再容忍」。總裁Harold Daggett說：「沒道理我們試著與USMX協商新約的時候，USMX的最主要會員之一公然在違反現行協議，而且只有一個目的，就是要藉由自動化消滅掉ILA的工作機會。」

馬士基的發言人以電子郵件新聞稿強調，APM碼頭的作業向來都完全符合雙方契約的規定，「我們對ILA故意挑剔細節，想創造更多談判籌碼，感到失望。會持續與有關各方往來，解決他們的疑慮」。

ILA是北美地區最大的碼頭工人工會，會員8.5萬人。過去東岸港口不像西岸那樣常出現抗爭，基本上都會在演成罷工前敲定新約，上次罷工要回溯到1977年。

罷工 阿拉巴馬州 墨西哥

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