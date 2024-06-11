美股最錢線/輝達股票1拆10 進場良機

輝達 加入其大型科技同業之列，成為自2022年以來第4支進行股票分拆的「七巨頭」個股。

這家晶片巨頭的1拆10股票分割於10日開始交易。該公司股價過去一年上漲212%，推動輝達與蘋果和微軟一起躋身3兆元俱樂部，成為第三家達到這一里程碑的美國公司。

標普道瓊指數資深分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)表示：「股票分割是管理層對股票保持其價值的信任投票，因為股價通常會上漲。」

Winthrop Capital投資 長庫恩斯(Adam Coons)預計分拆將提振散戶的興趣，但他警告，散戶的湧入可能會引發該股的波動，「他們的買賣決策可能會更加迅速和情緒化，因此當你開始稀釋機構買家時，這可能會導致波動性加劇。」

Evercore ISI策略師艾曼紐 (Julian Emanuel)將波動性加劇視為買進輝達的機會，他將這種股票視為「這代僅見的機會」，也是這個時代的「招牌」科技股。

他在客戶報告中寫道：「雖然高調的分拆往往會加劇股票波動，因為分拆事件帶來投機性買盤和獲利回吐，但分拆後稀釋的股份會為耐心的投資人帶來買入機會。」

根據美國商銀的分析，從歷史上看，股票分割通常對實施股票分割的公司有利，一年後的平均回報率為25%，而大盤的平均回報率為12%左右。

輝達的飆漲帶動大盤創下歷史新高。西爾佛布拉特表示，自今年年初以來，其漲幅約占史坦普500指數回報率的三分之一，占5月史指回報率的四分之一以上。

自5月22日發布財報以來，華爾街 對該股的看好情緒更加強烈。

美銀策略師艾爾亞(Vivek Arya)指出：「我認為，我們正處於向加速計算轉型的開始階段，每年的支出可能在2500至5000億元之間，而輝達正在引領這股潮流。」（財經新聞組）