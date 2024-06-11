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高通與Arm二年官司 可能干擾AI PC浪潮

財經新聞組／綜合報導

科技業高層和專家表示，Arm和高通之間長達兩年的法律糾紛，可能會干擾新興的人工智慧(AI)驅動的新型個人電腦(PC)浪潮。

這兩家公司合作生產為新筆記型電腦(NB)提供動力的晶片，合約問題可能會突然叫停新PC的出貨，而這些新PC預計將在為微軟及其合作夥伴創造了數十億元的收入。

粗略預測顯示，微軟預計到今年年底，Arm架構的NB將占據約5%的市場，銷量約為100至200萬台。

微軟、戴爾和三星等20多個型號預計將於6月18日向消費者發貨。

如果Arm在訴訟中獲勝，可能會迫使高通及其包括微軟在內的大約20個合作夥伴停止新NB出貨。

晶片金融分析公司Fabricated Knowledge創始人歐拉芙林(Doug O’Laughlin)表示：「這絕對是一個真正的風險。」「NB越成功，Arm最終可以收取的費用就越多。」

由日本軟銀集團控股的Arm於2022年起訴高通，聲稱其在收購新公司後未能就新授權費進行談判。該訴訟針對行動晶片設計商高通從一家名為Nuvia的公司收購的技術；該公司由蘋果晶片工程師創立，並於2021年以14億元價格收購。

Arm建造智慧財產權和設計，並將其出售給蘋果和高通等公司，用於製造晶片。Nuvia原本由Arm 授權設計伺服器晶片，但在收購完成後，高通重新分配其剩餘團隊來開發NB處理器，目前用於微軟最新的AI PC，名為Copilot+。

Arm表示，目前計劃用於微軟Copilot+ NB的設計是Nuvia晶片的直接技術後代，由於該產品主要用於NB，因此應該加上單獨的專利費率。

高通表示，其對Arm技術的廣泛授權已經涵蓋其PC晶片。發言人表示，自Arm於2022年提起訴訟以來，其立場沒有改變。

晶片 高通 微軟

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