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蘋果Siri導入ChatGPT 下月提供公開預覽版

財經新聞組／綜合報導

蘋果在年度全球開發者大會(WWDC)中宣布進軍人工智慧(AI)領域，稱為蘋果智慧(Apple Intelligence)。它還宣布用戶可以在使用Siri時導入OpenAI的ChatGPT，但前提是用戶願意。

該整合將於今年稍後整合到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中；並將添加其他第三方AI模型。蘋果即日起開始iOS的開發者版本，然後在下個月提供公開預覽版。最終版本將於秋季完全完成後向所有人發布。

Siri可以在用戶需要時使用OpenAI的ChatGPT。Siri會詢問是否想與ChatGPT分享問題，然後回覆OpenAI聊天機器人的建議。ChatGPT也內建於系統內所有書寫工具中。例如，可以為孩子創建一個睡前故事，並加上由ChatGPT創建的圖象。蘋果表示，它將是免費的，無需建立帳戶，並且用戶的問題和資訊不會被記錄。

用戶也可以透過文字使用Siri，即時更正問題，並提供與作業系統更緊密整合的新外觀。它將由Apple Intelligence提供支援。Siri能夠回答有關如何使用蘋果設備的「數千個問題」，即使用戶不確切知道該功能是什麼。

Siri也能在應用程式內和跨應用程式執行操作，例如將Apple News中的文章發送到「訊息」的群組中。第三方應用程式也將能夠利用Siri的一些強化功能。

AI ChatGPT Apple

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