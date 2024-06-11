聯準會經濟預測將模稜兩可 可能轉移焦點說明

聯準會面對不確定的未來，遣詞用語也漸趨模糊化。（路透）

聯準會 官員本周的最新經濟預測預計將顯示，降息 幅度將低於政策制訂者3個月前的預期：預期通膨加快，成長放緩，這個精確的經濟前瞻將關係聯準會的權威。

它還可能伴隨著聯準會主席鮑爾 對消費者的警告：實際結果可能會有所不同。

去年，聯準會官員的預測因經濟成長加快和通膨低於預期而受阻，而現在又因通膨上升和成長放緩而受阻，聯準會官員最近用他們認為經濟可能遵循的最佳替代路徑來補充他們的前景討論。

這既是對不確定的認可，也是保持公眾期望更具彈性的一種方式，這是鮑爾在12日政策會議結束後新聞發布會上很可能採取的策略；用轉移焦點的方式說明最新的經濟預測摘要，以及官員認為政策利率走向的點陣圖引起人們的關注。

自去年底以來，聯準會一直判斷失誤，本來鎖定今年降息3次，結果卻因通膨未按預期下降而受到影響。因此，他們可能會修改為今年僅降息2次25個基點，甚至一次，甚至連降息都是問題。

勞工部將於12日早上發布最新通膨數據，聯準會則在下午2點發布最新預測和新政策聲明，鮑爾的新聞發布會於下午2:30舉行。人們普遍預期聯準會將把基準利率維持在去年7月設定的5.25-5.5%區間。

自3月最後一次預測和4月30日至5月1日的政策會議以來，關鍵通膨指標幾乎沒有變化，這使得官員在通膨走低之前對首次降息仍持謹慎態度。特別是，新政策聲明中的通膨仍可能被描述為「走升」，從而進一步推動升息爭論。

截至4月，用於設定聯準會2%通膨目標的個人消費支出(PCE)物價指數年增率為2.7%。

如今，政策制訂者既不完全相信要靠較長時間的緊縮貨幣政策才能讓通膨回到2%的目標，也不完全確信就業市場不會承受壓力並迅速推升失業率。