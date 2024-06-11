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財經新聞組／整理

莫德納新冠流感疫苗效果佳

莫德納(Moderna)表示，在後期試驗中，其針對新冠病毒和流感的組合疫苗比針對這兩種病毒的現有單獨疫苗更有效。這家生技公司是第一家發布新冠疫苗和流感聯合疫苗第三階段積極數據的公司，這使其可能領先競爭對手疫苗製造商輝瑞和Novavax。莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示，該公司計劃今年夏天在美國申請其組合疫苗監管批准，並希望能夠在2025年進入市場。莫德納、輝瑞和Novavax致力開發聯合疫苗，簡化人們如何保護自己免受呼吸道病毒的侵害。

Cognizant 13億收購Belcan

知情人士透露，資訊科技服務供應商Cognizant Technologies已同意以近13億元的現金和股票收購數位工程公司Belcan。該交易將擴大Cognizant在航太、國防、太空和汽車領域的業務。總部位於辛辛那提的Belcan自2015年起一直由私募股權公司AE Industrial Partners擁有，在全球60個地點擁有6萬名員工，客戶包括波音、通用汽車、勞斯萊斯、美國太空總署和美國海軍。

微軟AI全外包 可能有利谷歌

身分安全公司Okta執行長麥金農(Todd McKinnon)表示，微軟將所有最好的人工智慧(AI)工具和軟體的開發工作交給OpenAI，這對主要競爭對手谷歌來說可能是個福音。為當今的生成式AI技術提供動力的所謂「變換器」(Transformer)「全部來自谷歌」。微軟在AI領域的地位有可能淪為「顧問公司」；該公司許多頂級產品，如生成式AI聊天機器人Copilot以及配備生成式AI軟體的電腦，都採用了AI聊天機器人ChatGPT背後的實驗室OpenAI技術。

Elliott入股西南航空20億元

《華爾街日報》報導，激進投資客Elliott Investment Management已持有西南航空近20億元的股份，已成西南航空最大股東之一，並計劃推動扭轉該航空公司表現不佳的變革。作為美國最大航空公司之一，西南航空一直在努力應對成本上升和收入成長低於預期的問題，原因是飛機製造商波音公司的737 MAX飛機延後交機。西南航空表示，交機延誤使其業務面臨「重大挑戰」，導致其人力過剩，並迫使其調整成長計畫。

流感疫苗 AI 莫德納

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