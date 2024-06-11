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大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

編譯季晶晶／綜合外電
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

超微（AMD）股價周一下跌，稍早之前，摩根史坦利（Morgan Stanley）分析師摩爾（Joseph Moore）下調他對AMD的評級，認為投資人對該公司繪圖處理器的前景過於樂觀。

這位晶片分析師把給AMD的評級，由增持（Overweight）降至觀望（Equal Weight），目標價是176美元。AMD周一下跌4.49%至160.34美元，比目標價低約9.8%。

摩爾撰寫研究報告說：「我們仍然認為，AMD在其核心市場的地位會愈來愈穩固，但市場對AI業務的預期很高，我們對AMD合理化其溢價的能力抱持更謹慎的態度。」

他建議尋求AI題材的投資人改買輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）。他說，股市還沒有真正將Nvidia新推出的最尖端Blackwell繪圖處理器的影響考慮進來，並反映在價格上。

摩爾解釋先前增持AMD，是因為相信AMD在其他所有市場嚴重衰退之際，核心業務將重新加速發展，而AI帶來大幅擴張的動能。這個觀點沒變，但AMD面臨滿足投資人期待的高門檻。

摩爾認為AMD能達到它今年為AI晶片訂下的40億美元營收目標，但市場的預期高過60億美元，「儘管AMD不斷強調，需要時間才能建立起圍繞新解決方案的生態系統」

他還說，Nvidia「明顯專注於捍衛市占率，加快發展步伐，並在定價方面更有競爭力。AMD被視為一個特別重要的威脅，因為AMD也能提供多重雲端環境，讓客戶避免廠商鎖定（Vendor lock-in）」。

摩爾補充表示，「一般而言，任何人要做到Nvidia在做的事都會非常困難......期望AMD用Nvidia一半的研發支出就迎頭趕上，一直都是不合理的期待。」

AI 投資 晶片

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