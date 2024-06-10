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美銀：美國經濟「不著陸」對股市不是壞事

編譯葉亭均／綜合外電
美國銀行（BofA）分析師認為，美國經濟出現「不著陸」的情況，對股市不是壞事，前提是通膨要繼續受到控制。(路透)
美國銀行（BofA）分析師認為，美國經濟出現「不著陸」的情況，對股市不是壞事，前提是通膨要繼續受到控制。(路透)

美國銀行全球研究（BofA Global Research）表示，美國經濟出現「不著陸」的情況，對股市不是壞事，「只要通膨繼續受控」，較強勁的經濟成長會有利於股市。

美銀行分析師周一（10日）在一份報告中表示，美國經濟「不著陸」的情況重新回到討論話題，「不著陸對股市不是利空」，理由是在較強勁的成長環境中，股市能承受得起一些通膨。

隨著美國消費者物價指數（CPI）周三即將出爐，投資人將得知美國5月的通膨數據，當天稍後聯準會（Fed）也將公布最新利率決策。

許多投資人持續期盼所謂的經濟「軟著陸」情節，也就是Fed的較高利率政策協助經濟降溫、同時在不引發衰退的情況下壓低通膨。雖然美國經濟近期已展現一些放緩的跡象，但上周五公布的就業數據比預期強勁，又引發美國公債殖利率勁升。

不過在股市方面，美股四大指數周一收漲，標普500指數和那斯達克綜合指數同創收盤新高。

根據美銀的報告，分析師預期在今年下半年，企業的每股盈餘將強勁加速成長。報告指出，至少現在，美國已經避免最糟情節，即疲軟就業數據且以CPI衡量的通膨數據過熱；以廣泛總體經濟數據而言，儘管有一些疑慮，近期的總體經濟疲勢顯示出經濟成長就是在「正常化」。

美銀分析師認為，如果總體經濟環境開始改善，股市應該能承受得起較高水準的通膨，「周五的強勁就業報告減輕了有關整體經濟放緩的疑慮」。

殖利率 就業 投資

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