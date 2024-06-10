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半導體股失寵前兆？ 避險基金上周賣超晶片股

編譯劉忠勇／綜合外電
半導體股創新高之際，避險基金卻在上周轉為賣方。(路透)
半導體股創新高之際，避險基金卻在上周轉為賣方。(路透)

人工智慧（AI）熱潮主要受益者半導體股創新高之際，避險基金卻在上周轉為賣方，轉而大買軟體股。

高盛集團主要經紀服務平台顯示，基金經理人過去三周持續賣超美國科技股，其中在6月7日止的一周，半導體和半導體設備股帳面上賣超最多，而軟體股則是買超最多的類別，扭轉上一周的交易策略。

高盛的Vincent Lin認為，這可能是「產業層面立場的潛在轉變」。高盛指出，軟體股反彈，受益於CrowdStrike Holdings和Guidewire Software 獲利較好表現，以及超賣後呈現的反彈動力。

但這兩類股上周全都上漲，標普500軟體暨服務類指數創下自今年1月來表現最佳的一周。相較於半導體股和大盤，這類股今年漲幅不到6%，而標普500半導體暨半導體設備股指數今年迄今大漲約67%，且持續創下歷史新高。費城半導體指數今天（周一）上漲1.4%，再創歷史新高。

Evercore ISI的首席技術分析主管Richard Ross表示，軟體股技術面呈現有利趨勢。他說：「我會將任何流入這類股的資金視為軟體的買進機會，但不至認為是減持半導體的時機，我們仍然看好半導體股。」

Ross表示，軟體股最近接近相對強度指數呈現即將反彈的水準，200日移動平均線附近也有一定的支撐。

至於上周的持股部位轉變，是一次策略性交易還是既成的趨勢變化，尚有待觀察。

軟體股今年大致反映來自AI的成長呈現走緩之勢象，而投資人相對青睞半導體股，因為輝達（Nvidia）和其他晶片業者需求上升，投資人也看好半導體股會持續有良好表現。

但在Ross看來，半導體股還有進一步上漲的空間。他認為，歷經三個月的整理後，半導體股準備好繼續突破，無論策略和結構上處於繼續上漲的良好狀態。

Fairlead Strategies的高級分析師Will Tamplin說：「相對於軟體，從短期和長期的觀點來看，半導體仍具有強勁的上漲動力，因此在我們的研究裡還沒有足夠的證據顯示科技股中的領導地位呈現轉移。」

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