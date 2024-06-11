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美極端天氣頻傳 巨災債券發行額去年創新高

編譯陳苓／綜合報導

異常天候事件頻傳，促使業者大舉發行巨災債券（Catastrophe Bond）避險，去年全年發行額超過160億美元，創歷來紀錄，今年前五個月的發售額也再寫新高。但據氣象預報，今年美國颶風季將異常活躍，報酬也許不會像去年一樣亮眼。

彭博資訊報導，據保險連結證券的數據彙整商Artemis，今年1~5月的巨災債券發行額，較去年同期破紀錄的發售額，再高出38%。不只如此，光是5月的巨災債券發售額，就達40億美元，寫史上單月新高。去年尚未償還的巨災債餘額，高達490億美元。

巨災債券允許保險業者將風險轉移給資本市場，也就是倘若發生災難，投資人將蒙受鉅額損失，但若平安度過，則可獲得豐厚獲利。

去年天候事件相對較少，巨災債券的支付條款較未觸發，讓投資人大賺一筆，報酬達20%，寫近30年來的最佳年度報酬，也是避險基金去年表現最突出的操作策略。

但今年情況似乎不同，海水溫度逼近歷來新高、以及反聖嬰現象下，估計美國颶風季將極其活躍。科羅拉多州立大學的科學家預測，今年的颶風與風暴數量，將遠高於歷史平均值，而且至少有一個大型颶風登陸的可能性增加。

儘管沒有人能準確預測颶風的規模或路徑，但氣候變遷、房產曝險攀升、通膨等風險日增，提高了颶風季可能的財務衝擊。

穆迪分析經濟學家卡明斯說，美國去年躲過了災難性的颶風季，要是預測正確，2024年可能沒那麼幸運。高風險的沿海地區，建設幾乎沒有減緩跡象，強大風暴將造成嚴重後果。

穆迪的資深信貸主管埃克表示：「如果有部分投資人說，他們今年不要交易佛州風暴的巨災債，我不會感到驚訝」。部分資深的巨災債投資人，也開始想辦法減少曝險。

由於持有此種債券的風險日增，投資人如今要求更高的報酬。Artemis指出，3月到5月底之間，巨災債的利差飆升23%。

但資產管理商Twelve Capital認為，這或許是個機會，巨災債的殖利率升至2023年9月來新高，凸顯了具有吸引力的潛在長期利差前景，投資者應正面看待。彭博行業研究（BI）的保險分析師葛瑞翰也說，一切要看颶風在哪裡登陸，風暴侵襲人煙稀少的農村地區，可能只有輕微損害，但如果風暴直接穿越邁阿密，狀況會大不相同。

颶風 投資 債券

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