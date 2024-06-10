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市場押注 美國聯準會今年9月降息2碼

國際中心／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-06-10，數位典藏序號：20240513151445430】
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-06-10，數位典藏序號：20240513151445430】

美國聯準會（Fed）本周預料按兵不動，但將為下半年的政策路線定調，主席鮑爾可能提供迄今最明確的降息時程，市場預期Fed將調降今年降息幅度至2碼，9月開始降息。

Fed將在美東時間12日下午2時（台灣時間13日凌晨2時）公布決策，預料將維持基準利率區間於5.25%~5.5%不變。Wilmington信託公司首席經濟學家提利指出，Fed可能表示已有一些振奮人心的經濟數據，但還需要更多信心，確信通膨將降至2%目標。

Fed本周決策的關注重點除了鮑爾談話，還有顯示Fed決策官員預期利率落點的利率點狀圖，彭博資訊訪調經濟學家的結果顯示，41%預期Fed點狀圖將透露今年底前會降息2碼（降息兩次、每次1碼），少於3月點狀圖顯露的3碼，另外41%則預測利率，點狀圖將顯示年底前只會降息1碼、或甚至不降息。

儘管Fed上次會議紀錄顯示部分官員不排除升息，但彭博訪調的經濟學家無人預期Fed接下來會升息，呼應鮑爾近來的說法。在Fed決策前的緘默期，理事沃勒表示可能考慮「年底時」降息，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克也抱持類似看法。

美國將在Fed發布決策的同一天、即13日公布5月消費者物價指數（CPI），預料年升率維持在3.1%，但核心CPI年升率將略降至3.5%，可能牽動Fed決策論調。

彭博經濟學家認為，Fed這次決策將「轉向」意味濃厚，由於在Fed上次會議後的經濟指標意外趨緩，通膨數據則大致符合預期，鮑爾決策會後記者會發言將相當鴿派，可能提供迄今最明確的降息暗示。

近來意外減緩的經濟活動，可能促使Fed官員下修今年的經濟成長率預估0.3個百分點至1.8%，並調高失業率預測0.1個百分點至4.1%，核心個人消費者支出（PCE）也可能被上修0.2個百分點到2.8%，但通膨率似乎將持續趨緩。

Fed觀察家預期，美國將在9月啟動降息。彭博經濟學家指出，若Fed今年要降息，光是通膨數據還不足以促使Fed在7月降息，除非下一份就業報告意外疲軟，同時基於11月總統大選的政治敏感性，屆時開始降息可能引發爭議，因此最可行的啟動時點是9月，接著12月再降息1碼。

雖然Fed官員對不願明確說明觸動降息的經濟情勢，但彭博訪調的六成經濟學家認為，一大關鍵是連三個月核心CPI降溫，另外還有出現「勞動市場趨緩的明確證據」。

降息 鮑爾 利率

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