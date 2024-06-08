美股最錢線/3大因素推動 今夏恐現10%拋售

摩根大通認為，在經歷今年以來的大幅上漲之後，今年夏天美股 可能會出現10%的拋售。

該行交易部門在最新報告中說，史坦普500指數可能會測試5000點的支撐點，並有可能跌至5000點以下，跌幅最高可達10%，這將使該指數達到4800點左右。

報告指出，有三大因素可能推動這波拋售：

首先，買家疲憊。近期美股在財報季的表現顯示，潛在的股票買家已經精疲力竭。

小摩強調，獲利超過第1季預期的公司表現落後史指，而未達到預期的公司更是受到「懲罰」。

報告指出，「財報季股市表現和市場廣度收窄的結合證明，市場需要一系列新的催化劑。」這意味著，在7月中旬開始的第2季財報季期間，宏觀經濟數據和謹慎的聯準會可能會讓投資 人離場觀望。

其次，動能輪動。美股近期的大部分上漲都是由動能(momentum)所推動，科技股領漲。然而，如果動能減弱，可能會出現更大規模的拋售，從而推低股價。

報告指出，「關鍵是要注意短期動能。如果出現動搖，將引發更大規模的跌勢，成為這種動能消退的一部分。這種連鎖反應可能會導致5-10%的回調。」

最後，宏觀數據令人失望。小摩指出，滯脹或衰退的說法再次出現，將扼殺經濟軟著陸的希望，並可能推低股價。而這種市場趨勢的改變可能會在 5 月非農就業 報告中發生。

該行表示，若最新的非農就業報告低於5至7.5萬人，或高於25至30萬人，就可能引發趨勢變化，並損及美股。（財經新聞組）