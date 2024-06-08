美5月就業機會遠超預期 可能削弱降息動力

美國5月新增就業 機會遠超預期，抵銷了勞動市場放緩的擔憂，並可能削弱聯準會降息 的動力。

本月非農業就業人數增加27.2萬人，高於4月的16.5萬人，遠高於《道瓊》普遍預期的19萬人。

同時失業率升至4%，是2022年1月以來首次突破這個水準。然而，用於計算失業率的家庭調查顯示，自稱有工作的人數下降了40.8萬人。

就業成長集中在醫療保健、政府、休閒和酒店業，這與最近的趨勢一致。這三個產業分別新增職位6.8萬、4.3萬、4.2萬。增幅占一半以上。

其他顯著成長的領域包括專業、科學和技術服務的3.2萬、社會援助的1.5萬和零售的1.3萬。

薪資方面，平均時薪也高於預期，較上季成長0.4%，較去年同期成長4.1%。高於分別預測的成長0.3%和3.9%。

在非農報告發布前，投資人對聯準會將基準借款利率維持在約23年來最高水準還有多久感到緊張。最近幾周由於通膨仍高於聯準會2%的目標，政策制訂者表示不願很快降息。

就目前情況而言，市場預計9月將首次降息，隨後12月將再次降息。

自2020年新冠疫情爆發初期以來，聯準會就一直沒有降息，並在2022年3月至2023年7月期間升息了11次。