對AI公司狂熱… 美股在6月創新高 40年來首見

今年美股在6月創下新高，40年來僅見。（路透）

過去40年，美股 從未在6月創下當年新高。根據1980年以來的統計，史坦普500指數每年大多數高點出現在12月。另一個常見的高點月份是1月；但在那些年份，股市通常全年下跌。

然而，這似乎無法阻止投資 人對美股走高的期待。今年以來美股不斷創下新高，得益於強勁的獲利和對人工智慧(AI)公司的持續狂熱，史指本月創下第25次收盤新高紀錄。

投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee) 在最新報告中預言，繼5月上漲近5%之後，6月美股有望再上漲4%。

他表示，受5個市場利多因素推動，史指可能在下個月升至5500點。這些催化劑包括：有利多頭的季節性因素、通脹持續降溫、投資槓桿率仍然較低、創紀錄的6兆元「場外觀望現金」以及穩健的企業業績。

另一些歷史數據也顯示，史指通常在夏季表現良好。過去10年史指的6月、7月和8月的平均回報率分別為1%、3.1%和0.3%，整個夏季的總收益率爲4.4%。

此外，自1950年以來，史指在美國大選年的6月平均上漲1.3%。歷史上選舉年股市的強勢會一直持續到8月，然後在9月和10月選舉前趨於降溫。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，自1950年以來的歷史市場表現證明，投資人今年沒有理由「5月賣股走人」，「從5月到年底，史指平均回報率和中值回報率分別能達到4.9%和6.4%。」

高盛 全球市場部門總經理兼戰術專家魯伯納(Scott Rubner)也提供一些歷史背景供投資人參考。

今年至今史指上漲逾12%。自1950年以來，截至5月底史指上漲超過10%的情況出現過21次；其中後來在當年底前下跌僅出現兩次，分別是 1987年的下跌13%和1986年的下跌0.1%；換言之，史指大約有90%的情況上漲。

他補充說：「自1950年以來，每年最後7個月(6月1日至12月31日)的回報率中位數為5.4%。在上述21次情況中，最後7個月的平均表現提高到8.1%。」