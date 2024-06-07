我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

美國5月就業報告高盛不樂觀 Fed和股匯債市可能這麼反應

編譯湯淑君／綜合外電
美國5月非農就業報告7日發布在即，華爾街經濟學家的共識預測是5月就業人口淨增19萬人、失業率持平在3.9%，但投資銀行高盛的看法較不樂觀。（路透）
美國5月非農就業報告7日發布在即，華爾街經濟學家的共識預測是5月就業人口淨增19萬人、失業率持平在3.9%，但投資銀行高盛的看法較不樂觀。（路透）

美國5月非農就業報告7日發布在即，華爾街經濟學家的共識預測是5月就業人口淨增19萬人、失業率持平在3.9%，但投資銀行高盛的看法較不樂觀，認為上月就業可能只增加16萬人。若果如高盛所料最新就業報告不如預期，金融市場會有何反應？

高盛首席經濟學家海濟爾斯領導的團隊說：「勞動市場緊繃時，在春季招聘時節，特別是在5月，就業成長減緩幅度往往不成比例。在這段時期，依季節性因素推估的招聘幅度會比實際增幅來得大，因為可招聘的勞工人數減少了。而且，我們追蹤的五項替代的就業成長指標，全都指向（5月非農就業）報告會低於共識預測。」

高盛自己的預測是，5月失業率持平在3.9%，平均時薪月增0.25%，使年增幅變成3.87%，分別低於華爾街共識預測的0.3%和3.9%。

Fed和市場可能的反應

裕信銀行研究報告指出，5月非農就業數據的強弱將左右美元走勢，且可能影響Fed對何時降息的評估。

裕信預測，如果上月就業成長持穩（比方說淨增18萬人）、失業率也持平在3.9%，那麼美元對歐元應該變動不大。假如就業成長至少20萬人，遠高於市場預期，在歐洲央行（ECB）降息次日，勢必打壓歐元。歐元7日盤中最新報價為1.0899美元。但裕信預期歐元在1.08價位有撐。

本周來，隨著Fed降息在望的可能性升高，全球股市大漲，公債殖利率回落，美元則面臨周線收跌。

如果5月就業報告遠比預期弱、支持Fed今年降息甚至近期就降息的展望，全球股市和其他風險性資產漲勢將後繼有力。

在這種情況下，美國公債價格也可望續漲、走勢反向的殖利率將進一步下滑。

2年期美債殖利率7日稍微攀升，但之前已一連六個交易日走低，是去年底來最長頹勢。10年期美債殖利率本周徘徊在大約兩個月最低水準，7日在4.3%上下。

就業 殖利率 降息

上一則

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

延伸閱讀

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章
美股最錢線/一切只為降息 壞消息成利多

美股最錢線/一切只為降息 壞消息成利多
高盛：美股7月初可望表現優 Q3巨資將湧入

高盛：美股7月初可望表現優 Q3巨資將湧入
IIF：新興市場投資組合 連7月資金淨流入

IIF：新興市場投資組合 連7月資金淨流入

熱門新聞

世界黃金協會數據顯示，台灣央行黃金儲備在全球央行中排第12名。路透

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

2024-06-01 10:20
聯準會（Fed）今年會不會降息，會降幾次，最快何時出手，仍是懸而未決的問題。路透

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

2024-06-01 11:29
紐約證券交易所。(美聯社資料照)

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

2024-06-03 11:21
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
「股神」巴菲特選股時，十分重視一家企業的股東權益（或稱帳面價值），據此挑選估值便宜的優質股。（美聯社）

Nvidia、蘋果不夠格進前十名 巴菲特偏好選股指標篩出這些優質股

2024-05-30 07:28
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58

超人氣

更多 >
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初
倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場