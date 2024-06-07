美國5月就業報告高盛不樂觀 Fed和股匯債市可能這麼反應

美國5月非農就業報告7日發布在即，華爾街經濟學家的共識預測是5月就業人口淨增19萬人、失業率持平在3.9%，但投資銀行高盛的看法較不樂觀。（路透）

美國5月非農就業 報告7日發布在即，華爾街經濟學家的共識預測是5月就業人口淨增19萬人、失業率持平在3.9%，但投資銀行高盛的看法較不樂觀，認為上月就業可能只增加16萬人。若果如高盛所料最新就業報告不如預期，金融市場會有何反應？

高盛首席經濟學家海濟爾斯領導的團隊說：「勞動市場緊繃時，在春季招聘時節，特別是在5月，就業成長減緩幅度往往不成比例。在這段時期，依季節性因素推估的招聘幅度會比實際增幅來得大，因為可招聘的勞工人數減少了。而且，我們追蹤的五項替代的就業成長指標，全都指向（5月非農就業）報告會低於共識預測。」

高盛自己的預測是，5月失業率持平在3.9%，平均時薪月增0.25%，使年增幅變成3.87%，分別低於華爾街共識預測的0.3%和3.9%。

Fed和市場可能的反應

裕信銀行研究報告指出，5月非農就業數據的強弱將左右美元走勢，且可能影響Fed對何時降息 的評估。

裕信預測，如果上月就業成長持穩（比方說淨增18萬人）、失業率也持平在3.9%，那麼美元對歐元應該變動不大。假如就業成長至少20萬人，遠高於市場預期，在歐洲央行（ECB）降息次日，勢必打壓歐元。歐元7日盤中最新報價為1.0899美元。但裕信預期歐元在1.08價位有撐。

本周來，隨著Fed降息在望的可能性升高，全球股市大漲，公債殖利率 回落，美元則面臨周線收跌。

如果5月就業報告遠比預期弱、支持Fed今年降息甚至近期就降息的展望，全球股市和其他風險性資產漲勢將後繼有力。

在這種情況下，美國公債價格也可望續漲、走勢反向的殖利率將進一步下滑。

2年期美債殖利率7日稍微攀升，但之前已一連六個交易日走低，是去年底來最長頹勢。10年期美債殖利率本周徘徊在大約兩個月最低水準，7日在4.3%上下。