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像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

財經簡訊

財經新聞組／整理

Salesforce在英開設AI中心

看好英國在全球科技中心的地位，企業科技巨頭Salesforce將在倫敦開設人工智慧(AI)中心。這家美國軟體巨頭發表聲明表示，將在倫敦Blue Fin大樓開設一座超過4萬平方英尺的設施，可容納300多人。將用於鼓勵科技公司、AI專家、Salesforce合作夥伴和客戶之間的行業合作，並促進AI培訓和技能提升計畫。預計AI中心將在英國創造50萬個AI相關就業機會方面發揮作用。Salesforce於2023年承諾在5年內投資英國40億元，AI中心是其中計畫之一。

微軟輝達蘋果市值超過陸股

微軟、輝達和蘋果公司的市值現在比中國股市還要高。根據《彭博》整理的數據，這三家市值最高的科技公司總市值約為9.2兆元，超過了在中國證券交易所活躍交易的所有近9兆元股票。投資人對人工智慧(AI)的需求推動科技業許多股票創下歷史新高。輝達可以說是過去一年大規模AI支出的最大受益者，其市值本周突破3兆元，成為第一家實現這一目標的電腦晶片公司。

達美航空爭取西雅圖直飛DC

達美航空將申請西雅圖和華盛頓雷根國家機場之間的新航線；各航空公司正在爭取其間每日新增的5個新航班。總統拜登5月16日簽署法案，在維吉尼亞州阿靈頓繁忙的機場增加新航班。該法要求美國運輸部在7月中旬之前決定新航線歸屬。華盛頓地區有三個主要機場，但雷根國家機場是距離美國國會大廈和市中心最近的機場。由於跑道較短，其主跑道是美國最繁忙的機場，以乘客計算，雷根機場是美國排名第23位最繁忙的機場。

上季勞工生產力增幅低於初值

勞工部數據顯示，第1季美國工人生產力增幅略低於先前初值，但超出市場預期。單位勞動成本增幅低於最初預期，不過這項修正似乎不太可能消除聯準會官員短期內轉向降息的猶豫。衡量每位工人每小時產出的非農業生產力第1季年化成長率為0.2%，低於一個月前0.3%的初步估計。經濟學家先前預測下修至0.1%。同時，單位勞動成本年化成長率為4.0%，低於勞工統計局最初估計的4.7%。經濟學家預計勞動成本將上修至4.9%。

AI 勞工部 輝達

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