美股最錢線/一切只為降息 壞消息成利多

5日的數據顯示原本穩固的勞動市場出現裂縫；7日的就業報告也可能會顯示相同的結果，讓人們為聯準會官員歡呼。因為經濟狀況越糟糕，官員就越可能收緊政策。

但這個周期如此不尋常的原因在於：第一次降息 不是為了遏止經濟迅速疲軟而降息，而是為了應對通膨下降。投資 人不僅期待一些好消息，他們希望所有消息都是好消息。

即將到來的降息不是試圖避免即將到來的經濟衰退，而只是因為大家期待已久。但許多投資人已經享受夠了：股市正在突破歷史紀錄。隨著貨幣市場和政府債券殖利率 攀升，存款戶和退休人員在利率上升的情況下獲得回報，為緩慢而穩定的人帶來健康的收入。

諷刺的是，許多美國人最近享受的工資和財富成長，可能會延後聯準會的降息舉措。但一般來說，對於靠薪水而非利息賺取收入的人來說，較低的利率會更好。因為利率上升會壓縮經濟的許多部分。

不難看出為什麼消費者信心指數並未表現優異。那些尋求房貸的人將受益於較低的利率和較低的每月付款。信用卡和汽車貸款的拖欠率仍高於疫情前的水平，對年輕和低收入家庭的打擊尤其嚴重。降息將帶來一些緩和的另一個領域。

股市多頭也不認為行情即將結束。較低的利率將使借貸成本降低，並改善商業投資的前景。他們將聯準會寬鬆政策的開始視為市場反彈的下一個階段。

開始降息並不總是會帶來股市的輝煌。畢竟，降息通常是為了解決問題。這是投資人願意接受的交換條件。考慮到各種好處，降低利率總是令人陶醉。

由於投資人、房貸尋求者和任何對高利率敏感的人都滿懷希望地等待鮑爾和聯準會，實現軟著陸的壓力繼續增加。但正如幾乎每一位聯準會官員都提醒的那樣，在進一步通知之前，利率「會持續更高更久」。（財經新聞組）