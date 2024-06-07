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IIF：新興市場投資組合 連7月資金淨流入

財經新聞組／綜合報導

國際金融協會(IIF)報告顯示，由於投資人將資金投入債券，新興市場在5月連續第7個月吸引外國投資組合流入，但美國持續偏高的利率正使前景黯淡。

IIF數據顯示，5月流入新興市場的非居民投資組合淨流入55億元，而4月修正後的流入量為82億元。

其中固定收益類資金流入達115億元，超過流出股市的60億元；中國和中國以外的國家都出現資金淨流出。

IIF經濟學家福頓表示，雖然資金連續7個月淨流入，「資金流入水平呈下降趨勢，這主要是由於聯準會利率『更高更久』的觀點以及市場波動性加大。」

美國通膨依然呈現黏性，但美國經濟第1季成長速度也低於先前預期，重新點燃了聯準會年底前兩次降息25個基點的預期。然而《路透》的民調也顯示，超過四分之一的受訪者仍然認為聯準會今年可能只選擇降息一次，或者根本不降息。

對於一些大型新興市場來說，6月開局並不順利；印度、墨西哥和南非的波動性和各種資產類別的拋售激增，因為意外的選舉結果導致市場動盪。

報告指出，5月中國股市流出7億元，但情勢可能會有所變動。

福頓表示：「我們看到中國股市上漲走勢強勁，特別是如果刺激政策符合市場預期的話。」

他表示，展望整個新興市場債券銷售，利差縮小和離岸需求可能會推動新債券發行量達到創紀錄水準，「整個新興市場對本幣債務的市場興趣，仍然支撐著整體數據。」

從地區來看，上個月新興歐洲投資組合引領資金流入約62億元，而拉丁美洲則流入16億元。非洲、中東以及亞洲新興市場的資金外流各接近10億元。

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