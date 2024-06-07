高盛：美股7月初可望表現優 Q3巨資將湧入

高盛 的交易部門表示，來自被動型股權配置的大量資金將在7月初湧入美股，推動股市在整個夏初持續上漲。

高盛全球市場部總經理兼策略專家魯伯納(Scott Rubner)在給客戶的最新報告中寫道：「新的一季(第3季)、新的下半年，正是大量資金迅速湧入股市的時候。」

此外，股價應會受惠於強勁的季節性趨勢和散戶投資 人參與度的提高。他寫道：「預計散戶交易員在夏季重新出現，他們往往會在7月現身。」

魯伯納表示，自1928年以來，7月的前15天一直是股市一年中最好的兩周交易期間；而在7月17日之後，這種情況往往會消退。史坦普500指數已連續9年7月出現上漲，平均回報率為3.7%。

他指出，那斯達克 100指數的表現甚至更好，連續第16年7月收高，平均回報率為4.6%。

根據魯伯納的計算，每年7月大約有9%的新資金投入市場。根據今年可供投資的29兆元被動資產計算，將是260億元。

他寫道：「考慮到這些即將到來的資金流和隨機的市場動態，現在想要放空股票的門檻非常高。」

史指5日回升至5300點以上，連續第4個交易日上漲。其中，輝達創下另一項紀錄，目前占史指權重為6.6%，位居第二，超過蘋果的6.4%，僅次於微軟的7%。