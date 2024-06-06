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網紅「咆哮小貓」宣布重返直播 GME股價又狂飆

編譯劉忠勇／綜合外電
Roaring Kitty 5月重現江湖，再現網紅在迷因股呼風喚雨的能耐。(路透)
Roaring Kitty 5月重現江湖，再現網紅在迷因股呼風喚雨的能耐。(路透)

「咆哮小貓」網紅吉爾（Keith Gill）在YouTube預告重返直播，遊戲驛站（GameStop）股票再度飆漲。

GameStop在紐約交易股價收盤飆漲47%至46.55美元，幾度因波動太大暫停交易，盤後繼續大漲多達45%，攻上67.50美元。

吉爾的YouTube並未透露他準備討論什麼，或是否會揭露他的新增投資部位，不過這是他三年來首度重返直播，投資人紛紛猜測吉爾Gill看好GameStop。他的直播將於紐約時間中午12點開始。

https://youtu.be/U1prSyyIco0

貼文發布才幾分鐘，即有超過10,000名YouTube用戶表示有興趣在直播開始時收到通知，底下即時聊天已有數百條評論。GameStop的股號 GME 迅速成為 StockTwits 聊天室和 Reddit 的 WallStreetBets 論壇的熱議話題。

吉爾6月2日在他的Reddit帳戶上披露押注20美元的120,000口選擇權，彭博估計，他目前的投資價值約為3.25億美元，未實現獲利約2.6億美元。

自吉爾5月12日發布一條曖昧不清的推文以來，GameStop股價已上漲逾一倍。

GameStop 投資 YouTube

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