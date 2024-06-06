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蘋果市值重返3兆美元 市場愈來愈期待下周WWDC

編譯陳苓／綜合外電
蘋果全球開發者大會（WWDC）將在10~14日登場，華爾街期待該公司屆時會宣布在生成式人工智慧（AI）的進展，激勵蘋果市值升破3兆美元大關。（美聯社）
蘋果全球開發者大會（WWDC）將在10~14日登場，華爾街期待該公司屆時會宣布在生成式人工智慧（AI）的進展，激勵蘋果市值升破3兆美元大關。（美聯社）

蘋果全球開發者大會（WWDC）將在10~14日登場，華爾街期待該公司屆時會宣布在生成式人工智慧（AI）的進展，激勵蘋果市值在5日重返3兆美元大關，

蘋果股價5日上揚0.8%收195.87美元，為去年12月19日來的最高，市值略高於3兆美元，為1月25日來市值首次突破這個整數關卡。

但由於輝達（Nvidia）衝得更猛，蘋果5日漲勢不敵輝達，從美股市值二哥，落居老三。微軟則穩居美股市值王。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，蘋果向開發者和消費者發表生成式AI科技的壓力，是舉世焦點，讓今年的WWDC成為蘋果十多年來最重要的活動。他認為蘋果將在WWDC將正式宣布與ChatGPT開發商OpenAI結盟，蘋果裝置將具備大型語言模型，從而大幅推升蘋果股價。

艾夫斯說：「預計iPhone 16將包含獨特的AI功能，可帶動成長復甦，觸發延宕已久的巨大換機潮，一路延續到2025年。」

花旗分析師馬里克（Atif Malik）也在表示，以注重隱私聞名的蘋果，在AI日益流行之時，關鍵優勢是數據安全，預料該公司將在WWDC大談如何保護數據隱私。

此前蘋果沒有宣布太多AI消息，讓投資人感到失望，今年至今股價僅漲1%。

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