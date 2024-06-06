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美股至少可漲到7月？高盛：夏日迎大筆資金 派對開始

編譯黃淑玲／綜合外電
高盛分析歷史紀錄，美股7月向來會開「夏日派對」。 （路透）
高盛分析歷史紀錄，美股7月向來會開「夏日派對」。 （路透）

高盛集團（Goldman Sachs ）說，來自被動型股票配置的資金潮，預期在7月初將會帶著大量現金湧入美國股市，估計可讓美股大盤漲勢持續到今年初夏。

高盛全球市場部門執行董事魯伯納在最新的報告中寫道：「新一季（第3季）、下半年的新開始，是資金將迅速湧入股票市場的時間。」

他說，強勁的季節趨勢以及散戶投資人的參與增加，也能讓股價受益。「我認為夏季期間散戶將重新出現，他們往往會在7月回來」。

魯伯納指出，自1928年以來，7月的前半向來都是當年股市全年裡表現最好的兩周。然後，7月17日以後漲勢往往就會消退。看歷史數字，史坦普500指數過去九年的7月都呈現上漲，平均漲幅3.7%。那斯達克100指數的紀錄更好，已經連續16年的7月都上漲，平均漲幅4.6%。

根據魯伯納的計算，每年7月大約有9個基點的新資本投入美股。以今年可用於投資的被動資產29兆美元計算，這將是260億美元。

他表示，「考慮到即將到來的資金流和隨機的市場動態，現在做空股票的門檻非常高」。

史坦普500指數周三（5日）站上5,300點，已連續第四個交易日上漲，且接近盤中新高。這波漲勢由大型科技股帶動，AI晶片指標股輝達（NVIDIA）股價再創紀錄，現在成為史坦普500成分股權重第二大股票。輝達現在權重6.6%，超車蘋果的6.4%，只落後微軟的7%。

史坦普500 高盛 投資

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