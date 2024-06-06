麥當勞 雞肉堡不能叫大麥克

歐洲第二最高法院表示，美國速食連鎖店麥當勞無權對家禽產品使用「大麥克」(Big Mac) 一詞，因為該公司已經連續5年沒有使用「大麥克」來形容家禽產品，這讓愛爾蘭競爭對手Supermac在曠日持久的商標糾紛中贏得了部分勝利。盧森堡普通法院裁決集中在Supermac於2017年試圖撤銷麥當勞使用Big Mac名稱的行為；該名稱是麥當勞美國公司於1996年註冊用於在餐廳提供的肉類和家禽產品和服務的名稱。

美元樹擬出售Family Dollar

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，Dollar Tree正探索各種選擇，包括可能出售或分拆Family Dollar。由於來自沃爾瑪和目標百貨等較大企業的激烈競爭，該公司一直在努力應對需求疲軟的問題；這些企業也一直在努力以較低的價格提供產品，以吸引受通貨膨脹打擊的消費者光臨。Dollar Tree於2015年以85億元收購的Family Dollar，一直是該公司表現不佳的主要原因。Dollar Tree去年11月曾表示將對業務進行檢討，提到2024年初關閉970家Family Dollar商店的計畫。

房貸利率 升至5月初來新高

上周房貸利率升至5月初以來最高水平，導致房貸需求連續第2周下降。根據抵押貸款 銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降5.2%。數據已因陣亡將士紀念日假期進行額外調整。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.05%升至7.07%。房貸再融資申請較前周下降7%，較一年前同周增加5%。房貸利率仍較去年同期高出約四分之一個百分點，但一些借款人可能會進行再融資以提取房屋淨值。購屋房貸申請本周下降4%，較去年同期下降16%。

HanesBrands出售Champion

為精簡業務並專注於內衣類別，HanesBrands將把旗下運動服飾品牌Champion出售給Authentic Brands Group，交易價值12億元。若達到特定業績門檻，加上額外最多3億元的現金對價，該交易可能達到15億元。收購以運動上衣和連帽衫聞名的Champion將有助於Authentic Brands進軍快速成長的運動服飾業務，因為消費者越來越希望用更舒適、更時尚的休閒和運動休閒服飾來充實自己的衣櫃。