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ADP：美5月私人企業新增15.2萬職位 遠低預期

財經新聞組／綜合報導

ADP發布報告顯示，5月私人就業創造放緩幅度超過預期，代表勞動市場進一步低迷。

這家薪資處理公司表示，本月企業新增就業15.2萬個，低於4月下修後的18.8萬個職位，也低於《道瓊》普遍預期的17.5萬個職位。這是自2月以來的最低單月水準。

隨著就業機會創造放緩，年度薪資成長率連續3個月維持在5%的水平。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「進入下半年，就業成長和薪資成長將放緩。」「勞動市場穩健，但我們正在監測與生產者和消費者相關的顯著弱點。」

幾乎所有的新增就業都來自服務業，其中商品生產商僅淨貢獻了3000名員工。

貿易、運輸和公用事業帶動新增就業5.5萬個，教育醫療服務新增4.6萬個，建築業新增3.2萬個。其他服務類別增加了2.1萬人，但過去幾年的主要貢獻者休閒和酒店業僅增加1.2萬人。

本月多個行業出現工作崗位流失。

製造業在過去一年半的大部分時間裡一直在萎縮，失去了2萬個工作機會。其他下降的領域包括自然資源和採礦業流失9000個、資訊減少7000個，以及專業和商業服務減少6000個。小型企業也出現了下降，雇用20至49名員工的公司減少了3.6萬人。

該報告比勞工統計局(BLS)更受密切關注的非農就業數據提早兩天發布。ADP 有時可以提供勞工統計局報告中未來內容的預覽；不過這兩個統計數字可能有所不同，有時甚至相差很大。ADP報告顯示4月私部門就業人數增加18.8萬人，超過勞工統計局的16.7萬人。

華爾街經濟學家預計，5月非農就業人數在上月增加17.5萬人之後將增加19萬人。然而，最近的一些指標顯示出招聘放緩的跡象，美國勞工統計局4日的報告顯示，4月職缺降至略高於800萬個，為2021年2月以來的最低水準。

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