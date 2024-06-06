美股最錢線/策略師：迷因股再起是個壞兆頭

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為迷因股(Meme stock)的復甦對美股 來說是個壞兆頭。

即使史坦普500指數接近歷史最高水平，柯蘭諾維奇在最新報告中重申了他對美股的看跌觀點。這位策略師將史指目標價設在4200點，在華爾街分析師中最低，代表美股較當前水平有20%的潛在下行空間。

柯蘭諾維奇表示，「雖然風險資產估值偏高可能是合理的，但從歷史和統計角度來看，這種可能性不大。」

他對股市估值依然居高不下表示擔憂。史指的預期本益比為21倍，遠超過30年平均值17倍。

加上近期加密貨幣 和迷因股高度投機的散戶交易活動重現，以及令人擔憂的美國經濟數據，讓柯蘭諾維奇確信他對美股長達20個月的看跌立場。

他解釋：「或許這次有所不同的是：即使利率處於偏高水平，投資人對資產估值的擔憂卻很少；這一點從近期迷因股和加密貨幣交易活動活躍、科技股市值以及美股與美債表現的分歧中可見一斑。」

在經濟方面，柯蘭諾維奇表示，最近的數據顯示美國經濟放緩甚至衰退可能並不遙遠。他說：「這些訊號包括上周的芝加哥採購經理人指數(PMI)、過去一年失業率的上升、房屋銷售的急劇下降、近兩年殖利率 曲線倒掛、消費者違約率上升，以及其他幾個指標。」

上周芝加哥PMI指數跌至4年來最低水平；而失業率從去年的3.4%上升至3.9%。

對於迷因股的復甦，GameStop和AMC的股價在過去一個月經歷了劇烈波動，柯蘭諾維奇的觀點呼應了2021年的情況。2021年2月，對迷因股和未獲利科技公司的投機性交易達到頂峰，比2022年1月美股觸頂早了整整11個月。投機性交易活動的高峰可能預示着未來美股將遇到麻煩。（財經新聞組）